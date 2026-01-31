Daniel Mendelsohn, Entrelacs. Entretien avec Déborah Bucchi et Adrien Zirah

Dans ces entretiens, Daniel Mendelsohn revient sur ce qui fait la singularité de son œuvre, où traditions grecque et juive se rencontrent et s’entrelacent. Écrivain et critique littéraire reconnu, il décrit ici ce qu’est le « genre Mendelsohn », subtil mélange de récits personnels et d’exégèses d’œuvres littéraires classiques, d’Homère à Proust en passant par Racine.

Entre témoignage, récit et analyse, l’auteur raconte comment l’intime est sans cesse percuté par les soubresauts d’une histoire violente et tragique : guerre en Ukraine, politique migratoire américaine, massacres du 7 Octobre 2023, etc. Daniel Mendelsohn explore aussi les racines familiales et littéraires qui façonnent son identité plurielle : juive, homosexuelle, américaine et européenne. Une quête intime et universelle, où se mêlent mémoire et création, héritage et réinvention.

Daniel Mendelsohn, né en 1960 à Long Island, est écrivain, essayiste, traducteur et critique littéraire. Professeur de littérature classique au Bard College, il est l’auteur d’une œuvre saluée par de nombreux prix prestigieux dont le prix Médicis étranger pour Les Disparus et le prix du Meilleur Livre étranger pour Trois Anneaux.

Lire sur Fabula quelques pages de l'ouvrage…

—

On peut lire sur actualitte.com un article sur cet ouvrage…