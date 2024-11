Aurélie Barjonet & Sylvie Brodziak (dir.), Présence des Disparus de Daniel Mendelsohn dans la création contemporaine

Ce volume interroge le succès des Disparus de Daniel Mendelsohn, paru en français en 2007. The Lost : A Search for Six of Six Million est une enquête sur six personnes de la famille maternelle de l’auteur, les Jäger, qui vivaient dans l’Ukraine actuelle et ont été assassinées pendant la Shoah. Cette œuvre américaine renouvelle profondément l’écriture littéraire de l’Histoire et de la mémoire familiale. Daniel Mendelsohn a trouvé une forme en mesure de résoudre un grand nombre de difficultés propres à la représentation des tragédies historiques. Les Disparus a suscité un engouement pour les enquêtes familiales et a trouvé un écho dans de nombreuses disciplines.



Dans cet ouvrage, des chercheurs et des créateurs tentent d’expliquer l’importance de ce livre pour eux, et s’adressent à ceux qui l’ont aimé, qu’ils soient chercheurs, créateurs ou descendants de personnes disparues.