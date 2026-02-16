Dix versions de Kafka
La collection Champs Flammarion réédite l'essai de Maïa Hruska couronné par plusieurs prix lors de sa parution en 2024 : dans Dix versions de Kafka, l'essayiste s'attache aux premiers traducteurs de Kafka, qui ne le sont pas devenus par hasard : tous y projettent quelque chose d’eux-mêmes. Paul Celan et Primo Levi le traduisent à leur retour des camps, en roumain et en italien. Milena Jesenská le traduit amoureusement en tchèque avant d’être déportée et Jorge Luis Borges en espagnol avant de perdre la vue. Son traducteur français, Alexandre Vialatte, décèle en lui une nouvelle forme d’hilarité… Maïa Hruska tire le fil des échevaux littéraires et politiques du xxe siècle, délivre dux versions du romancier pragois qui sont autant de leçons d'Histoire, en dévoilant comment Kafka est devenu Kafka.
Au lendemain du Centenaire de la disparition de Franz Kafka (2024) et dans le prolongement d'un séminaire qui se tient ce semestre à l'Université de Lausanne, la revue des parutions Acta fabula se propose de publier un dossier critique sur ceux des essais parus ou réédités durant la dernière décennie qui témoignent d'un renouvellement des interprétations (politiques, éthiques et philosophiques), mais aussi de l'intérêt porté à l'histoire de la réception de l'écrivain pragois comme au destin de ses manuscrits. Toute personne intéressée peut se porter librement candidate pour la recension d'un des titres proposés.