Pour Jacques Dubois

Fabula a appris avec tristesse la disparition le 13 février de Jacques Dubois, longtemps professeur à l'Université de Liège (Belgique) et l'un des premiers promoteurs de l'approche sociologique de la littérature. Pour l'équipe Fabula et en son nom propre, Matthieu Vernet signe un texte d'hommage à celui qui fut aussi un immense lecteur de Proust et l'arpenteur passionné de bien des textes possibles.

Rappelons qu'on peut retrouver dans Acta fabula un article de Jacques Dubois portant sur l'essai de Jean-Philippe Toussaint, L’Urgence et la Patience, à l'occasion sa réédition au format de poche : "Double passion de la patience", et dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula, une réflexion de Marc Escola "Sur un précepte de Jacques Dubois" épinglé dans l'un de ses articles les plus stimulants "Pour une critique-fiction" (2004), dont on lira un extrait dans la même encyclopédie.

Acta fabula avait rendu compte également de Figures du désir. Pour une critique amoureuse (Les Impressions nouvelles, 2011) : "Théorie des amours possibles", par Florian Pennanech, ainsi que de Le Roman de Gilberte Swann. Proust sociologue paradoxal (Seuil, 2018) : "Cultivons le paradoxe", par Pauline Mettran.

(Photo : C. Mercandier)