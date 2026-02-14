L'écriventure
"C’est en moi qu’il y a ça. Ce quelqu’un. Il y a ce quelqu’un qui est là, à l’intérieur. Il devrait être là. Il faut que je le trouve. Je peux le chercher. Je trouve un humain au fond de moi." Tout à la fois portrait de l’écrivain (et de l’auteur), récit des histoires passées et actuelles, avec sa famille, sa belle-famille, ses collègues (écrivains ou flics, car le personnage a été dans l’armée et la police), évocation de ses façons de vivre, de penser, le nouvel opus de Charles Pennequin est une plongée dans la fabrique de l’écriture, dans "des valises pleines de mots" : carnets, notes et post-it, captations de paroles. C’est une aventure dans et de l’écriture : une Écriventure (POL), une recherche passionnée sur différents styles et formes, qui se dessine un personnage aux identités multiples. Le livre devient alors exercice autobiographique. Rappelons encore la réédition aux Presses du Réel du premier livre de Charles Pennequin, Dedans, dont Fabula vous invite toujours à lire un extrait de l'ouvrage sur le site de l'éditeur… Mais aussi, parmi les Colloques en ligne de Fabula, les actes du colloque "Charles Pennequin : poésie tapage", réunis par Anne-Christine Royère et Gaëlle Théval.