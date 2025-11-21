Édouard Bourdet, du Boulevard à la Comédie-Française

Les Colloques en ligne de Fabula accueillent un sommaire consacré à Édouard Bourdet (1887-1945), issu d’une journée d’étude tenue le 26 avril 2024 dans le salon Mounet-Sully de la Comédie-Française sous la direction de Marianne Bouchardon et Françoise Simonet-Tenant. Il s’agissait de redécouvrir cette figure un peu oubliée d’auteur dramatique de l’entre-deux-guerres et de rappeler également son rôle essentiel en tant qu’administrateur de la Comédie-Française (1936-1940) dans la modernisation du théâtre. Plusieurs perspectives ont été adoptées pour rendre compte de sa personnalité, riche et complexe, et de son œuvre à plusieurs facettes : approche biographique et historique, études théâtrales et transmédiatiques. La journée s’est terminée par un entretien avec Jean-Claude Berutti, metteur en scène des Temps difficiles au Vieux-Colombier en 2006, et Émeline Bayart, actrice dans la mise en scène de Fric Frac par Michel Fau au Théâtre de Paris en 2018. L'événement a été aussi l’occasion de faire se rencontrer Nicolas Bourdet, petit-fils du dramaturge, et Louis-Gilles Pairault, conservateur-archiviste de la bibliothèque-musée de la Comédie-Française. S’en est suivi un don à la bibliothèque-musée d’archives privées. Louis-Gilles Pairault rend compte dans la fin du dossier de cet enrichissement du fonds Édouard-Bourdet.