Terreur et rhétorique
Les 14 et 15 octobre 2023, la Maison Franco-Japonaise de Tokyo accueillait le colloque "Terreur et Rhétorique : Giraudoux, Sartre, Blanchot". Réunissant chercheurs français et japonais, ce colloque a été l’occasion de se pencher sur les rapports complexes entre ces trois auteurs à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Il s’agissait en particulier de s’interroger sur la place de la réception critique de Giraudoux dans la formation de la pensée de Sartre et Blanchot autour de la littérature et du langage. Une telle problématique a conduit donner une place à un autre auteur, né comme Giraudoux dans les années 1880, Jean Paulhan. Les concepts centraux de Terreur et de Rhétorique tels qu’ils sont explorés dans Les Fleurs de Tarbes jouent en effet un rôle essentiel dans la réflexion de ces deux auteurs. Les actes du colloque avaient fait récemment l’objet d’une publication en japonais en 2024 chez l’éditeur Suiseisha, les textes français réunis par Vincent Brancourt en sont aujourd'hui accueillis parmi les Colloques en ligne de Fabula.