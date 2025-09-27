Les femmes et la Shoah

Les Colloques en ligne de Fabula accueillent un dossier qui vise à développer en France la recherche sur les écrits féminins de la Shoah, longtemps marginalisés dans l’historiographie et la critique littéraire. Réunissant des spécialistes issus de neuf pays, il met en lumière les grands textes littéraires féminins tout en donnant à entendre des voix moins connues et non littéraires, d’Edith Bruck à Chava Rosenfarb, de Charlotte Delbo aux femmes de l’orchestre d’Auschwitz. Le sommaire établi par Aurélie Barjonet et Yona Hanhart-Marmor explore la spécificité de l’expérience féminine et de sa mise en récit à travers des thématiques cruciales comme la maternité dans l’univers concentrationnaire, la résistance et la survie au féminin, les troubles identitaires des filles de survivants ou encore les stratégies narratives des rescapées comme des descendantes. Son ambition est de montrer comment les récits féminins modifient profondément notre perception de la Shoah par les thématiques qui leur sont propres, par leur attention à des formes de résistance qui échappent aux définitions traditionnelles de l’héroïsme et par leur manière d’appréhender cette expérience limite.

(Illustr. : dessin de Charlotte Salomon, Jewish Historical Museum, London)