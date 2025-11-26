Adolescences romanesques
Les 20 et 21 novembre 2024, l’université de Caen-Normandie INSPE accueillait le colloque intitulé "Adolescences romanesques. La génération des Six Compagnons (1960-1980)". Les participants à cette manifestation scientifique s’interrogeaient sur les représentations de l’adolescence dans les romans pour la jeunesse publiés à la fin de la période dite des Trente Glorieuses. Au cœur de cette production éditoriale, la série de Paul-Jacques Bonzon, Les Six Compagnons (38 volumes parus de 1961 à 1978) permettait d’interroger différents paramètres propres à cette littérature adressée : la construction de modèles propices à l’identification, la thématique de l’aventure, le phénomène des séries destiné à fidéliser les jeunes lecteurs. Les Colloques en ligne de Fabula accueillent aujourd’hui les contributions à ce colloque, réunis par Christiane Connan-Pintado, Stéphanie Lemarchand et Anne Schneider.