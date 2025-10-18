Actualité des antiques

Nombreux sont les événements et séminaires qui, entre 2023-2025, ont montré l’actualité de l’Antiquité, que ce soit dans le champ littéraire et culturel, ou dans celui de la théorie écopoétique et en études de genre. Parallèlement, s’est développée une intense production critique invitant à réinterpréter les œuvres antiques à travers des approches plurielles — au passé et au présent —, dont cherche à rendre compte le dossier sur la Réception des antiques, dirigé par Cassandre Martigny et Anne Morvan, publié sur Acta fabula.

Les contributions de Halima Benchikh-Lehocine, de Maïwenn L’Haridon-Moreau, de Thomas Lorson et de Cassandre Martigny invitent à relire avec un regard renouvelé les textes antiques eux-mêmes, avant que ne soit envisagée leur réception au fil des siècles, à travers les textes d'Alexia Dedieu, de Lucien Dugaz, de Nicolas Mazel et d'Anne Morvan. Enfin, les recensions de Morgane Lebouc, d'Angélique Lemarchand, de Rodolphe Le Penru et d'Anaïs Tillier, témoignent de l'échange fécond entre Antiquité et présent, en faisant entrer en dialogue productions anciennes et problématiques actuelles.

(Illustr. : Fresque de Pompéi : acteur devant un masque tragique, Naples, Musée National Archéologique)