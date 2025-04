Usages des figures mythiques dans la théorie en études de genre (ENS Lyon)

Journée d'études coorganisée par Camille Islert (ENS Lyon) et Cassandre Martigny (ENS Lyon / Sorbonne Université).

Lien vers l'appel initial.

LIEU : ENS Lyon, site Descartes, Bâtiment Buisson, D8 001

PROGRAMME :

10h : Introduction

Panel 1 : Renversements féministes

10h 20 : Cécile Neeser (Université de Genève / Université de Lausanne) - « Tout est bien qui finit bien » : Carol Gilligan et le mythe de Psyché

11h : Marie Saint Martin (lycée Marcelin Berthelot, Saint-Maur-des-Fossés / Sorbonne Nouvelle) - regards de Méduse, regards sur Méduse : de l’agentivité au viol, une figure pour penser les feminismes

11h 40 : Cassandre Martigny (ENS Lyon / Sorbonne Université) - Clytemnestre comme figure paradigmatique pour penser et écrire le lien mère-fille

12h30 - 14h30 : Déjeuner

Panel 2 : Féminisme(s) en psychanalyse ?

14h 30 : Julie Reich (Université de Lille et Université Goethe de Francfort) - Antigone et autres figures mythiques chez Margarete Susman : usages et réinterprétations à l'orée de la Frauenbewegung

15h10 : Lena Magnone (Université de Lyon) - Beata Rank et la relecture féministe du mythe dans la psychanalyse

15h50-16h : Pause

Panel 3 : Écoféminisme(s) en question

16h - Claude Calame (EHESS) - Gaia en nouvelle icône écoféministe? Relations des femmes et des hommes avec leur environnement

16h 40 Sarah-Anaïs Crevier-Goulet (Sorbonne Nouvelle) - Déméter et le « pouvoir génératif-cosmologique » : quelques réflexions sur l'analogie terra-féminine

17h 30 : Clôture