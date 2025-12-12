Le langage des vivants
Les travaux des biologistes, éthologues et autres spécialistes de la communication animale et même végétale nous conduisent de jour en jour à réévaluer la notion même de langage, et posent un grand nombre de questions sur les rapports entre le langage humain et les autres formes de communication. Un volume Poésie et langages du vivant (XXe-XXIe siècles) édité en ligne Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger vient remettre la poésie au premier plan des recherches sur les langages du vivant, qui ont pour l’instant été très centrés sur la fiction romanesque et l’essai, alors que le poème ne cesse de s’interroger sur l’articulation entre le langage et le réel, et que l’imaginaire poétique ne se satisfait pas des frontières entre les règnes. "Que serait la biologie sans les poètes ?". s’interrogeait Francis Hallé citant Ponge et Valéry. Fabula vous invite à en découvrir le sommaire…