Des existences en creux
Le nouveau numéro de la revue Communications s’intéresse à la condition d’absent-e, en tant qu’elle est reliée à la notion de non-personne, pour comprendre les défis que posent des phénomènes tels que les formes de marginalisation et d’exclusion sociales, le rapport aux morts, à la perte et aux deuils, et les réponses qui y sont apportées. Fondé sur une perspective interdisciplinaire et cumulative, il est centré sur les acteurs, aussi bien ceux qui produisent ou vivent l’absence des autres, que ceux dont la condition ou le statut d’absent-e définit l’existence. Pourquoi et comment devient-on un-e absent-e ? De quelle manière des individus sont-ils rendus progressivement absents, tout en continuant à exister, en maintenant autrement une présence, que ce soit en dehors ou, au contraire, dans le cadre d’une coprésence physique ? Quelles sont les pratiques à l’origine de cette permanence ? Comment cette condition et ce statut sont-ils socialement produits et quels sont leurs effets sur les personnes, celles qu’ils désignent comme celles qui les entourent ?