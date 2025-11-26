Comparer les versions des romans de Ramuz

En 2013 s'achevait l'édition chez Slatkine des Œuvres complètes de Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947), sous la direction de Roger Francillon puis Daniel Maggetti : une vaste collection de vingt-neuf tomes, où les volumes suivent à la fois un ordre chronologique et une répartition par genres. Comme Ramuz retravaillait volontiers ses romans en profondeur, les volumes consacrés à la fiction contenait également des CD conçus pour comparer les différentes versions parues. Cet immense ensemble de variantes est désormais intégralement accessible en ligne depuis le site du Centre des littératures en Suisse romande, en offrant un outil unique pour explorer l’évolution de son écriture et suivre de près son travail de révision.

(Illustr. : Portrait de Ramuz vers 1934, par Gino Severini)