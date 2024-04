Mythe et drame. Interprétations contemporaines (Skopje, Macédoine)

La Faculté de Philologie « Blaže Koneski » – Skopje, l'Institut de Littérature macédonienne – Skopje et la Faculté des Arts Dramatiques – Skopje, organisent

un Colloque international

Mythe et drame. Interprétations contemporaines

Le colloque se tiendra les 29 et 30 novembre 2024 à Skopje, et sera co-organisé par la Faculté de philologie « Blaže Koneski», l'Institut de littérature macédonienne et la Faculté des arts dramatiques, Université « Saints Cyrille et Méthode » – Skopje. À cette occasion, nous avons l’honneur et le plaisir de vous inviter à soumettre vos propositions de communication. Le colloque a un caractère hybride, avec la possibilité de participer en présentiel ou en ligne.

—

Depuis leurs débuts, le mythe et le drame/théâtre sont profondément liés, et de leur dialogue fructueux sont nées des créations et (ré)interprétations diverses et passionnantes. Les mythes sont traditionnellement le point de départ de nombreuses pièces et représentations théâtrales, tandis que la production de pièces et de spectacles contemporaine témoigne de la nécessité de leur relecture et de leur subversion, posant, également, la question de la création de nouveaux mythes à la lumière des défis du présent.

Ainsi, l’objectif de ce colloque interdisciplinaire est de considérer et d’analyser, historiquement et diachroniquement, les relations entre les concepts de la pensée mythique et de la création dramatique/théâtrale en appliquant les outils critiques de l’approche littéraire comparatiste, ou de la théâtrologie et de son intérêt pour l'esthétique, la sémiotique et la dramaturgie, sur les anciens et nouveaux récits et leurs représentations dramatiques/théâtrales.

Le défi du colloque étant de nourrir et de partager des réflexions à partir d’une œuvre dramatique lue ou d’une représentation théâtrale vue, nous suggérons, comme analogies possibles des affinités entre le mythe et le drame/théâtre, les piste de réflexion suivantes :

Domaines et thèmes proposés :

Le mythe et le drame/théâtre à travers l’histoire

Les mythes antiques dans le drame/théâtre contemporain

Interprétations critiques contemporaines des drames et mythes traditionnels

Réinterprétations/représentations du mythe dans le drame/théâtre contemporain

Le mythe comme drame/Le drame comme mythe

Démy(s)tifications du mythe et du drame

Interprétations interdisciplinaires du mythe et du drame: théorie du genre, théorie postcoloniale, théorie de la psychanalyse, etc.

Mythe, drame/théâtre et identité

Mythe et théâtre rituel

Mythe et théâtre postdramatique

Le mythe, le drame/théâtre à l’époque des technologies numériques et de l’intelligence artificielle

Le mythe/théâtre à l’ère du post-humanisme

Les nouveaux mythes

Informations et dates importantes

Chaque auteur peut soumettre une proposition de communication individuelle ou en tant que co-auteur.

En plus du résumé (jusqu’à 250 mots, rédigé dans l'une des langues de travail du colloque), dans le formulaire d’inscription, les auteurs doivent indiquer : nom et prénom, affiliation professionnelle, titre de la communication proposée et mots clés.

Les propositions de communications sont à envoyer avant le 31 mai 2024 à l’adresse électronique suivante: mit_drama@iml.edu.mk

Les auteurs recevront une notification les informant de l’acceptation ou du refus de leur proposition au plus tard le 15 juin 2024.

—

Après la fin du Colloque, les travaux présentés seront publiés dans les Actes du colloque. Les auteurs recevront les informations supplémentaires relatives aux échéances, la forme et la taille des contributions ultérieurement.

Les langues du colloque sont le macédonien, le français, l’anglais et les langues slaves du sud.

—

Comité scientifique :

Nataša Avramovska, Institut de littérature macédonienne, Université « Saints Cyrille et Méthode », Skopje Ivica Baković, Faculté des sciences humaines et sociales, Université de Zagreb Besfort Idrizi, Faculté des Arts Dramatiques, Université « Saints Cyrille et Méthode » , Skopje Vladimir Martinovski, Faculté de Philologie « Blaže Koneski », Université « Saints Cyrille et Méthode », Skopje Žanina Mirčevska, AGRFT, Université de Ljubljana Lada Stefanović, Institut ethnographique, SANU, Belgrade Vesna Tomovska, Faculté de philosophie, Université « Saints Cyrille et Méthode », Skopje Daniela Toševa, Faculté de philosophie, Université « Saints Cyrille et Méthode » , Skopje.