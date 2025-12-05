La créolisation des arts

À l'initiative de Sylvie Chalaye et Pénélope Dechaufour, le nouveau sommaire de Théâtre/Public, accessible en ligne via Cairn, se penche sur tout un ensemble de démarches artistiques dont les poétiques résonnent avec la pensée du "Tout-Monde" d'Édouard Glissant : une créolisation des arts et des cultures qui conjugue théâtre, danse, concert, rap, slam, vidéo, arts plastiques, arts visuels, nouvelles technologies, dispositifs immersifs… L’entretien d’ouverture avec la comédienne et metteuse en scène Tatiana Frolova revient sur la pratique documentaire si spécifique du Théâtre KnAM, cette compagnie russe oppositionnelle, fondée il y a quarante ans à Komsomolsk-sur-l’Amour, et désormais installée en France. Les miscellanées invitent à poursuivre l’exploration du public des arts entreprise par le philosophe Christian Ruby, à découvrir le travail artistique de l’autrice et metteuse en scène Ilène Grange, et à revenir sur la création par Robert Cantarella du Prince de Hombourg de Kleist, dans la traduction du poète Stéphane Bouquet.

(Illustr. : M comme Médée, adaptation, dramaturgie et mise en scène Astrid Bayiha, Théâtre de la Tempête, Vincennes, 2023)