Sous le titre THALIM s’anime ! un nouveau podcast animé par Peggy Cardon donne la parole aux chercheurs et chercheuses du laboratoire de la Sorbonne nouvelle. Quatre épisodes sont déjà disponibles sur Canal U : le premier donne la parole à Jonathan Degenève, dans un échange consacré à la notion du “fil du récit” : la manière dont une histoire se construit et se déploie aujourd’hui ; le deuxième épisode nous emmenène vers "Le canal de Suez au prisme de la littérature et de l'histoire, avac Sarga Moussa ; dans le troisième, Peggy Cardon reçoit Fanny Lignon, pour son ouvrage Récits vidéoludiques : le personnage réinventé (2024) ; dans le quatrième, Peggy Cardon reçoit Adrien Bodiot dont la thèse explore la manière dont la littérature en français, de 1845 à 1937, a façonné l’imaginaire du Sahara à l’époque coloniale.