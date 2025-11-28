Glorieuses modernistes
OpenEdition vient de rendre accessible en ligne un volume paru en 2016 aux Presses de l'Université de Liège : Glorieuses modernistes. Art, écriture et modernité au féminin, édité par M. A. Caws et A. Reynes-Delobel. Le volume présente neuf artistes et écrivaines modernistes, connues ou moins connues, dans leur attitude de modernité : Judith Gautier, Dorothy Bussy, Suzanne Valadon, Emily Carr, Paula Modersohn-Becker, Dora Carrington, Isadora Duncan, Claude Cahun et Kay Boyle. Ces créatrices sont ici envisagées dans leur mode d'être historique, ce qui revient de fait à les détacher d’une pensée dualiste de l’altérité pour les resituer dans leur rapport de collaboration avec la réalité et l’actualité de leur temps. Un large choix d’extraits de lettres, journaux ou autres écrits autobiographiques, pour la plupart inédits ou proposés dans de nouvelles traductions, permet d’approcher au plus près leurs processus de création. Rappelons qu'on peut lire dans Acta fabula (Janvier 2017, vol. 18, n° 1) un article sur cet ouvrage : "Conscience moderne & esthétique au féminin", par Denise Ginfray.
(Photo. : Claude Cahun, 1927. Courtesy of Jersey Heritage Collections)