Littérales, 40 ans de recherches en littérature française
Acta fabula fêtait cet été et en fanfare ses vingt-cinq années d'existence ; notre revue des parutions est une jouvencelle en regard de Littérales, la revue de l'Université de Nanterre, qui en compte une quinzaine de plus. Une journée d'études viendra le 8 décembre prochain faire "retour sur 40 ans de recherches en littérature française". En attendant la prochaine numérisation sur Persée de l'ensemble de ses anciens numéros, la revue est entrée en 2024 dans OpenEdition, où l'on peut désormais lire commodément les livraisons publiées depuis 2010. Et notamment, parmi les récents sommaires : "L'espion turc et autres fictions du témoin étranger (1684-1829)", sous la direction de Hélène Boons et Colas Duflo, et "Produire le collectif : pratiques auctoriales dans les écrits de conflit (Moyen Âge-XVIIIe s.)", à l'initiative de Laurence Giavarini & Mathilde Bernard.