La parole spectatrice : une enquête de réception sur les effets politiques du théâtre contemporain. Soutenance de thèse d'Aurélien Maignant (dir. M. Escola & F. Lavocat, Lausanne)

Aurélien Maignant, candidat au doctorat ès lettres, soutiendra sa thèse de doctorat

La parole spectatrice : une enquête de réception sur les effets politiques du théâtre contemporain

Le jeudi 16 oct. à 16h15, à l'Anthropole, Auditoire 2024.

Devant un jury composé de :

Julie Sermon, Professeure à l'Université Paris Nanterre

Pauline Noblecourt, Professeure à l'Université de Genève

Lise Michel, Professeure à l'Université de Lausanne

Marc Escola, Professeur à l'Université de Lausanne, directeur

Françoise Lavocat, Professeure à l'Université Sorbonne nouvelle, co-directrice.

et présidée par Valentine Robert, Maîtresse d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne)

—

La Parole spectatrice est une thèse qui s’intéresse à la manière dont les spectateurs racontent leur expérience au théâtre. Basé sur une enquête auprès d’une quarantaine de spectateurs, le projet propose à la fois une méthode d’analyse qualitative de la parole et des outils pour penser la manière dont nous racontons l’expérience théâtrale. Le manuscrit contient également un volet théorique qui problématise l’expérience du spectacle en combinant les apports de plusieurs courants théoriques. Il constitue une exploration possible de la question : que faisons-nous au spectacle lorsque nous parlons d’eux ?

—

Aurélien Maignant a bénéficié d’une bourse de recherche Doc.Ch en 2019. Après avoir reçu le Prix de Faculté pour son mémoire, il a fait paraitre Cohabiter la fiction aux éditions Archipel. En 2024, il a également publié L’Expérience spectatrice aux Presses Universitaires de Rennes. Il a publié une vingtaine d’articles et chapitres d’ouvrages, notamment dans Poétique, Storyworlds, Les Cahiers de Narratologie ou La Revue d’Histoire du Théâtre. Depuis quatre ans, il travaille comme ingénieur de recherche aux côtés de Françoise Lavocat sur des projets d’enquêtes quantitatives et qualitatives.

Depuis la fin de son subside FNS, il est en charge des programmes de collaborations entre artistes et scientifiques à l’Université de Lausanne dans le cadre de son poste de chargé de projet au Théâtre de la Grange. Parallèlement, il mène une carrière artistique dans le monde des arts vivants, officiant comme dramaturge, auteur et technicien audiovisuel.