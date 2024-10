Aurélien Maignant, L’expérience spectatrice. Penser les effets politiques du théâtre contemporain

Comment étudier ce que les spectacles font à leurs publics ? Et comment penser ce que les spectateurs et les spectatrices font aux spectacles ? Ces deux questions animent solidairement cette étude de réception menée au contact d’une centaine de spectateurs et de spectatrices. Mais avant d’interroger le public, elle rencontre les spectacles et les diverses constellations théoriques susceptibles de décrire la capacité d’agir des arts vivants.

Le présent essai offre ainsi les conclusions de cet examen préalable à une enquête de terrain – mais qui en constitue aussi le résultat théorique. Fondé sur une grande interdisciplinarité que les mutations des scènes contemporaines rendent toujours plus nécessaire, il propose quatre modèles pour cerner l’éventail des effets politiques qu’un spectacle peut prétendre exercer sur son spectateur ou sa spectatrice. Ces effets sont-ils toujours ceux qui étaient prévus par l’œuvre ? Rien n’est moins sûr…

Avec le soutien du Fonds des publications de l'UNIL, Université de Lausanne.

Aurélien Maignant est jeune chercheur au Fonds national suisse pour la recherche scientifique et à l’université de Lausanne. Ses travaux portent sur les enjeux politiques de la réception et l’appropriation des objets culturels par les publics. Il a fait paraître Cohabiter la fiction aux Éditions de l’Archipel (2020) et le numéro de Fabula-LhT intitulé Débattre d'une fiction.