Les études de réception open-access

Que faire de la parole de celles et ceux qui lisent ? Par quels procédés la recueillir ? Surtout, comment la constituer en objet d’étude ? La question des sources est l’une des plus brûlantes pour les études de réception, si l’on entend par là les travaux sur l’expérience des publics dit « ordinaires ». Pour combler ce manque, une nouvelle base de données participative a vu le jour à l’adresse www.etudes-reception.com. Le site héberge en accès libre des corpus de sources dans lesquels des lecteur.ices ou des spectateur.ices racontent leur expérience d’une œuvre. Toute personne ayant mené une enquête de réception sur le terrain peut collaborer au projet en mettant en ligne ses données. Les formes sont très libres (verbatim d’entretiens, journaux de lecture, données quantitatives, etc.), de même que les médias analysés (littérature, cinéma, théâtre, musique, etc.).

La plateforme est aussi pensée comme une boite à outils pour les chercheur.euses qui souhaiteraient mettre en place de telles enquêtes de terrain auprès des publics. On trouvera sur le site des réflexions pratiques sur les méthodes disponibles, ainsi que des exemples de protocoles menés à bien dans d’autres enquêtes.

Le projet collectif, intitulé Comment sont reçues les œuvres ?, est porté par des chercheurs et des chercheuses issu.es des études théâtrales, littéraires ou cinématographiques et de la sociologie de la culture (Anne-Claire Marpeau, Aurélien Maignant, Marine Lambolez) : une équipe qui ne demande qu’à s’agrandir.