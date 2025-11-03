Journée d’études « Traduire, réécrire, (s’)adapter. Rendre lisibles les œuvres pour la jeunesse » (MILC, Lyon)

Journée d’études « Traduire, réécrire, (s’)adapter. Rendre lisibles les œuvres pour la jeunesse »

Evénement porté par le groupe de travail Fablijes (« La Fabrique des Littératures des Jeunesses »), organisé par Pauline Franchini (Université Lyon 3 Jean Moulin) et Marion Mas (Université de Montpellier), et soutenu par l'IHRIM.

Présentation des enjeux théoriques de la journée :

https://www.fabula.org/actualites/126025/journee-d-etudes-traduire-reecrire-s-adapter-rendre-lisibles-les-oeuvres-pour-la-jeunesse.html

9h30 : Accueil des participant·e·s

10h : Marion Mas et Pauline Franchini, introduction de la journée

Session 1 : Adapter pour la jeunesse les grands textes fondateurs

10h30 : Faouzia Righi : Le conte de Sindbad le marin : le voyage d’un texte entre deux langues ou comment un texte arabe devint un classique français de la littérature de jeunesse.

11h : Gauthier Grüber : Adapter la littérature médiévale pour la jeunesse : le gué périlleux ? Les exemples du Roman de Renart et de La Chanson de Roland.

11h30 : Anne Grand d’Esnon : Raconter les transgressions sexuelles des récits bibliques aux enfants : Agar, Batchéba et Tamar dans les Bibles jeunesse.

12h : Discussions

12h30-13h30 : Pause

Session 2 : S’adapter au public cible ? Influence du contexte (culturel, politique, historique) de réception sur les stratégies de traduction

13h45 : Magdalena Grycan : « C’est du gâteau ? » Albums jeunesse français traduits en polonais et polonais traduits en français portant sur l’alimentation. Enjeux idéologiques de la traduction.

14h15 : Natacha Rimasson-Fertin : Mur de Berlin et barrière culturelle : la traduction française du roman pour la jeunesse Die Flaschenpost de Klaus Kordon.

14h45 : Discussions

15h15 : Pause

Session 3 : Traduire et adapter des représentations raciales problématiques

15h30 : Léna Simon : “They carry tomahawks and knives, and their naked bodies gleam with paint and oil” : de l’évolution de la représentation des amérindiens dans les éditions anglaises, françaises et japonaises de Peter and Wendy, (J. M. Barrie, 1911).

16h : Michaël Wilhelm : Ce que Paul-Jacques Bonzon a mal dit dans Mamadi. Mamadi ou le petit roi d’ébène de Paul-Jacques Bonzon (1953) et ses deux traductions allemandes.

16h 30 : Discussions

17h : Clôture de la journée

Mercredi 19 novembre 2025

MILC (Maison Internationale des Langues et des Cultures), 35 rue Raulin, 69007 Lyon, salle 410