"Aux épines de la jurisprudence, les roses de la littérature". La place de la littérature dans les relations entre hommes de lettres et hommes de loi au XVIIIe siècle. Journée d’études en droit et littérature (Nancy)

« Aux épines de la jurisprudence, les roses de la littérature ».

La place de la littérature dans les relations entre hommes de lettres et hommes de loi au XVIIIe siècle

Bibliothèque universitaire de la Faculté de Droit

Salle d’honneur des universités

Nancy

Organisation : Valentine Dussueil, Hélène Parent, Jean-Baptiste Thierry.

La journée d'étude porte sur les rapports entre droit et littérature au XVIIIe siècle, en particulier la manière dont hommes de lettres et hommes de loi (avocats, magistrats, académiciens) interagissent, se forment mutuellement et partagent des pratiques d’écriture, de parole et de sociabilité.

Les thématiques abordées incluent :

Les cultures croisées : formation juridique des écrivains et littéraire des juristes.

Les échanges intellectuels : correspondances, académies, réseaux savants.

L’éloquence publique : usage de la rhétorique et de la parole dans les concours, plaidoyers et écrits.

La journée d'étude questionne ainsi l’hybridité des savoirs et des rôles dans la société des Lumières.

—

Programme

9h15 : accueil

9h30 : introduction

Session 1 : sociabilités littéraires et juridiques

Modération : Nicolas Brucker, Université de Lorraine

10h-10h25 : Stéphanie Géhanne Gavoty, Sorbonne Université : « Voltaire et la sphère juridique : mobilisations et promotion ».

10h30-10h55 : Guillaume Cot, Université Paul Valéry – Montpellier 3 : « Le Cercle social : réseau des imaginaires en Révolution ».

11h15 – pause

Modération : Hélène Parent, Université de Lorraine

11h30-11h55 : Claire Chatelain, CNRS, Sorbonne Université : « Générations d'avocats et formes d'écritures (Paris, XVIIIe siècle) ».

12h30 – pause déjeuner

14h-14h45 : Claire Haquet, Bibliothèque Stanislas et François Moncassin, Université de Lorraine : « ‘‘Tous [les pays] ont leurs écrivains & leurs hommes illustres. La Lorraine a les siens’’. Réflexions sur la Bibliothèque publique de Nancy au XVIIIe siècle »

14h45 – pause

Session 2 : des trajectoires singulières, entre littérature et magistrature

Modération : Valentine Dussueil, Université du Littoral Côte d’Opale

15h00-15h25: Gabriele Vickermann-Ribémont, Université d’Orléans : « La perméabilité des milieux robin et littéraire en question : l’exemple de l’affaire de La Bédoyère ».

15h30-15h55 : Margaux Prugnier, Université Paris Nanterre : « Droit, belles-lettres et librairie dans le Nancy des Lumières : le magistrat Pierre de Sivry ou une carrière dans l’administration au contact de la littérature. »

16h00-16h25 : Jean-Romain Ferrand-Hus, Université de Lorraine : « Entre cathèdre épiscopale et pourpre cardinalice : Bernis, littérateur et magistrat »

16h30-16h55 : Jean-Baptiste Thierry, Université de Lorraine : « Propos conclusifs ».

16h55-17h30 : discussions et fin de la journée.