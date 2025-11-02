"Aux épines de la jurisprudence, les roses de la littérature". La place de la littérature dans les relations entre hommes de lettres et hommes de loi au XVIIIe siècle. Journée d’études en droit et littérature (Nancy)
« Aux épines de la jurisprudence, les roses de la littérature ».
La place de la littérature dans les relations entre hommes de lettres et hommes de loi au XVIIIe siècle
Bibliothèque universitaire de la Faculté de Droit
Salle d’honneur des universités
Nancy
Organisation : Valentine Dussueil, Hélène Parent, Jean-Baptiste Thierry.
La journée d'étude porte sur les rapports entre droit et littérature au XVIIIe siècle, en particulier la manière dont hommes de lettres et hommes de loi (avocats, magistrats, académiciens) interagissent, se forment mutuellement et partagent des pratiques d’écriture, de parole et de sociabilité.
Les thématiques abordées incluent :
Les cultures croisées : formation juridique des écrivains et littéraire des juristes.
Les échanges intellectuels : correspondances, académies, réseaux savants.
L’éloquence publique : usage de la rhétorique et de la parole dans les concours, plaidoyers et écrits.
La journée d'étude questionne ainsi l’hybridité des savoirs et des rôles dans la société des Lumières.
—
Programme
9h15 : accueil
9h30 : introduction
Session 1 : sociabilités littéraires et juridiques
Modération : Nicolas Brucker, Université de Lorraine
10h-10h25 : Stéphanie Géhanne Gavoty, Sorbonne Université : « Voltaire et la sphère juridique : mobilisations et promotion ».
10h30-10h55 : Guillaume Cot, Université Paul Valéry – Montpellier 3 : « Le Cercle social : réseau des imaginaires en Révolution ».
11h15 – pause
Modération : Hélène Parent, Université de Lorraine
11h30-11h55 : Claire Chatelain, CNRS, Sorbonne Université : « Générations d'avocats et formes d'écritures (Paris, XVIIIe siècle) ».
12h30 – pause déjeuner
14h-14h45 : Claire Haquet, Bibliothèque Stanislas et François Moncassin, Université de Lorraine : « ‘‘Tous [les pays] ont leurs écrivains & leurs hommes illustres. La Lorraine a les siens’’. Réflexions sur la Bibliothèque publique de Nancy au XVIIIe siècle »
14h45 – pause
Session 2 : des trajectoires singulières, entre littérature et magistrature
Modération : Valentine Dussueil, Université du Littoral Côte d’Opale
15h00-15h25: Gabriele Vickermann-Ribémont, Université d’Orléans : « La perméabilité des milieux robin et littéraire en question : l’exemple de l’affaire de La Bédoyère ».
15h30-15h55 : Margaux Prugnier, Université Paris Nanterre : « Droit, belles-lettres et librairie dans le Nancy des Lumières : le magistrat Pierre de Sivry ou une carrière dans l’administration au contact de la littérature. »
16h00-16h25 : Jean-Romain Ferrand-Hus, Université de Lorraine : « Entre cathèdre épiscopale et pourpre cardinalice : Bernis, littérateur et magistrat »
16h30-16h55 : Jean-Baptiste Thierry, Université de Lorraine : « Propos conclusifs ».
16h55-17h30 : discussions et fin de la journée.