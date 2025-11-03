Sanguis Christi. Culture visuelle/culture visionnaire, XIIIe-XVIIIe s. (Louvain-la-Neuve, Belgique)
Mercredi 3 décembre : Genèse d’une culture visuelle et dévotionnelle
10.30 – 10.45 Mots d’ouverture par les organisatrices
10.45 – 11.30 Conférence inaugurale François Wallerich (UCLouvain), Voir l’hostie saigner. Une expérience visionnaire devenue fait de société au Moyen Âge central
Session 1 Voir le Sang, mais jusqu’où ? Mises en visibilité / mises en invisibilité
Modérateur : Nicolas Sarzeaud
11.30 – 11.55 Renzo Chiovelli (Sapienza Università), Giulia Maria Palma (Università della Tuscia) et Rocchi Vania (C.I.S.Sa.S)
The Worship of Christ’s Blood in the Saint Sepulcher of Acquapendente before and after the Eucharistic miracle of Bolsena
11.55 – 12.20 Pierre Fournier (ENS de Lyon)
Croire, voir. La problématique visuelle dans les polémiques de sanguine Christi
12.20 – 13.00 Discussion
13.00 – 14.00 Lunch
Session 2 Écrire, imaginer, mettre en scène le Précieux Sang
Modérateur : Stéphane Cabrol
14.00 – 14.25 Camille Salatko (Université Rennes 2)
Jouer avec le sang du miracle des Billettes (Paris/1290)
14.25 – 14.50 Hadrien Amiel (Sorbonne Université/Université de Montréal)
L’image et l’effroi. La présence du Précieux Sang dans les romans du Graal (XIIe – XIIIe siècles)
14.50 – 15.15 Anne-Gaelle Cuif (Université de Strasbourg)
Sanguis suavis. La douceur et la suavité du sang christique dans la poésie religieuse italienne du Duecento. De la symbolique à la mystique
15.15 – 15.45 Discussion
Session 3 Phénomènes polymatériels et reconfigurations du visible : du sang dans les marges ou le Précieux Sang = x
Modérateur : François Wallerich
15.45 – 16.10 Mitchell Merback (Johns Hopkins University)
Streaming, Staining, Stilled. Polarities of Attention and Desire in Late Medieval Devotion to the Holy Blood
16.10 – 16.35 Nicolas Sarzeaud (UCLouvain)
Un tournant maculiste ? Remarques sur la preuve par la tache dans la dévotion chrétienne médiévale
16.35 – 17.00 Julie Glodt (UCLouvain)
Cruauté eucharistique. Modes de présence et visibilité du sang du Christ à l’autel autour de 1500
17.00 – 17.15 Pause
17.15 – 18.30 Table ronde animée par Paul Bertrand (UCLouvain)
Jeudi 4 décembre : Les mimesis du Sang dans les arts visuels
Session 1 Du manuscrit vivant au livre de chair : corps et supports de la dévotion
Modérateur : Janig Bégoc
09.30 – 09.55 Marlene Hennessy (Hunter College)
Sanguis Christi as Ink and Other Bibliophilic Metaphors in the Late Middle Age
09.55 – 10.20 Juliette Bourdier (University of Charleston)
De la chair du parchemin au Sang du Christ, théâtralisation d’une émotion et psyché du désir
10.20 – 10.45 Discussion
10.45 – 11.00 Pause
Session 2 Performer la matérialité dans le visuel
Modérateur : Ingrid Falque (UCLouvain)
11.00 – 11.25 Elliott Wise (Brigham Young University)
Albrecht Bouts’s Diptychs: Beholding the Man and Painting in Blood
11.25 – 11.50 Arianna Favaretto Cortese (Università degli studi di Verona)
Materialising Devotion. Techniques for Emphasizing Christ’s Blood in Venetian Woodcarving (15 th –16th Centuries)
11.50 – 12.15 Janig Bégoc (Université de Strasbourg)
La fente saignante du Psautier de Bonne de Luxembourg (1348) : entre agentivité de l’image du Christ aux plaies et homoérotisme féminin
12.15 – 12.40 Discussion
12.40 – 14.20 Pause
Session 3 Perception synesthésique et transports sensoriels
Modérateur : Julie Glodt
14.20 – 14.45 Karol Skrzypczak (Université d’Orléans)
Voir les plaies, entendre le sang. Précieux Sang, martyre et cruentation sous Charles V et Charles VI
14.45 – 15.10 Pieter Mannaerts (Alamire Foundation)
Civic, canonic, ecclesiastic. The role of music in the Holy Blood Procession of Bruges
15.10 – 16.35 Leylim Erenel (Courtauld Institute of Art)
Visualising Civic Identity and Materialising Sacred Presence. The Processional Candleholder of Bruges’ Confraternity of the Holy Blood
16.35 – 16.50 Discussion
16.50 – 17.05 Pause
Session 4 Figures de l’imitation : représenter le sang / représenter les martyrs
Modérateur : Matthieu Somon (UCLouvain)
17.05 – 17.30 Mathilde Marès (UCLouvain)
Du sans lieu au sang lieu. Anatomie des martyrs dans l’œuvre de Vittore Carpaccio
17.30 – 17.55 Ralph Dekoninck (UCLouvain)
Le sang semence des martyrs. Ou les défis de la visualisation d’une métaphore absolue
17.55 – 18.20 Pierre-Antoine Fabre (EHESS)
Saint Sang et sang des saints. L’effusion des martyrs (XVIe-XVIIe siècles)
18.20 Discussion
Vendredi 5 décembre : Précieux Sang et mise à l’épreuve de l’image/du visuel à l’heure des querelles religieuses
Session 1 Présences post-tridentines et querelles de l’image : en voir trop, ou pas assez
Modérateur : Alysée Le Druillenec
9.30 – 9.55 Justyna Łukaszewska-Haberkowa (Princes Czartoryski Library)
The Jesuits and the Eucharist. Transubstantiation, Devotion, and the Holy Blood in 16th-Century Poland
9.55 – 10.20 Agathe Bonnin (Cergy Paris Université/ Universidad Autónoma de Madrid)
Le Rouge et le Blanc. Pureté et sensualité du sang du Christ en peinture (Espagne, XVIIe s.)
10.20 – 10.45 Pause
Modérateur : Mathilde Marès
10.45 – 11.10 Alysée Le Druillenec (UCLouvain/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Voir sans toucher. Claude Mellan, la Résurrection sans plaie et la revanche de l’image sur la preuve
11.10 – 11.35 Stéphane Cabrol (Montpellier III)
Les ambivalences du signe. La visibilité du sang du Christ dans la spiritualité de Pierre de Bérulle
11.35 – 12.00 Rosanna Gangemi (ULB et Université Sorbonne Nouvelle)
Boire et se laver avec le Sang de la Croix. Étude iconographique d’une transcendance immanente
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Table ronde animée par Pierre-Antoine Fabre
Session 2 Mises à l’épreuve de l’image et phénomènes sanglants : les analogies de l’Histoire
Modérateur : Marta Battisti (UCLouvain)
15.00 – 15.25 Manon Chaidron (UCLouvain)
Les hosties poignardées de Bruxelles (1370). Image blessée et présence révélée
15.25 – 15.50 Sunmin Cha (Columbia University)
Beyond the Blood. Eucharistic Symbolism and Artistic Identity in Hendrick Goltzius’s Man of Sorrows with a Chalice
15.50 – 16.15 Elise Poot (UCLouvain)
Entre oppression et émancipation. Les représentations du Pressoir mystique dans la peinture de la Nouvelle-Espagne (XVIIe et XVIIIe siècles)
16.15 – 16.40 Discussion
16.40 Conclusion