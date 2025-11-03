Sanguis Christi. Culture visuelle/culture visionnaire, XIIIe-XVIIIe s. (Louvain-la-Neuve, Belgique)

Mercredi 3 décembre : Genèse d’une culture visuelle et dévotionnelle

10.30 – 10.45 Mots d’ouverture par les organisatrices

10.45 – 11.30 Conférence inaugurale François Wallerich (UCLouvain), Voir l’hostie saigner. Une expérience visionnaire devenue fait de société au Moyen Âge central

Session 1 Voir le Sang, mais jusqu’où ? Mises en visibilité / mises en invisibilité

Modérateur : Nicolas Sarzeaud

11.30 – 11.55 Renzo Chiovelli (Sapienza Università), Giulia Maria Palma (Università della Tuscia) et Rocchi Vania (C.I.S.Sa.S)

The Worship of Christ’s Blood in the Saint Sepulcher of Acquapendente before and after the Eucharistic miracle of Bolsena

11.55 – 12.20 Pierre Fournier (ENS de Lyon)

Croire, voir. La problématique visuelle dans les polémiques de sanguine Christi

12.20 – 13.00 Discussion

13.00 – 14.00 Lunch

Session 2 Écrire, imaginer, mettre en scène le Précieux Sang

Modérateur : Stéphane Cabrol

14.00 – 14.25 Camille Salatko (Université Rennes 2)

Jouer avec le sang du miracle des Billettes (Paris/1290)

14.25 – 14.50 Hadrien Amiel (Sorbonne Université/Université de Montréal)

L’image et l’effroi. La présence du Précieux Sang dans les romans du Graal (XIIe – XIIIe siècles)

14.50 – 15.15 Anne-Gaelle Cuif (Université de Strasbourg)

Sanguis suavis. La douceur et la suavité du sang christique dans la poésie religieuse italienne du Duecento. De la symbolique à la mystique

15.15 – 15.45 Discussion

Session 3 Phénomènes polymatériels et reconfigurations du visible : du sang dans les marges ou le Précieux Sang = x

Modérateur : François Wallerich

15.45 – 16.10 Mitchell Merback (Johns Hopkins University)

Streaming, Staining, Stilled. Polarities of Attention and Desire in Late Medieval Devotion to the Holy Blood

16.10 – 16.35 Nicolas Sarzeaud (UCLouvain)

Un tournant maculiste ? Remarques sur la preuve par la tache dans la dévotion chrétienne médiévale

16.35 – 17.00 Julie Glodt (UCLouvain)

Cruauté eucharistique. Modes de présence et visibilité du sang du Christ à l’autel autour de 1500

17.00 – 17.15 Pause

17.15 – 18.30 Table ronde animée par Paul Bertrand (UCLouvain)

Jeudi 4 décembre : Les mimesis du Sang dans les arts visuels

Session 1 Du manuscrit vivant au livre de chair : corps et supports de la dévotion

Modérateur : Janig Bégoc

09.30 – 09.55 Marlene Hennessy (Hunter College)

Sanguis Christi as Ink and Other Bibliophilic Metaphors in the Late Middle Age

09.55 – 10.20 Juliette Bourdier (University of Charleston)

De la chair du parchemin au Sang du Christ, théâtralisation d’une émotion et psyché du désir

10.20 – 10.45 Discussion

10.45 – 11.00 Pause

Session 2 Performer la matérialité dans le visuel

Modérateur : Ingrid Falque (UCLouvain)

11.00 – 11.25 Elliott Wise (Brigham Young University)

Albrecht Bouts’s Diptychs: Beholding the Man and Painting in Blood

11.25 – 11.50 Arianna Favaretto Cortese (Università degli studi di Verona)

Materialising Devotion. Techniques for Emphasizing Christ’s Blood in Venetian Woodcarving (15 th –16th Centuries)

11.50 – 12.15 Janig Bégoc (Université de Strasbourg)

La fente saignante du Psautier de Bonne de Luxembourg (1348) : entre agentivité de l’image du Christ aux plaies et homoérotisme féminin

12.15 – 12.40 Discussion

12.40 – 14.20 Pause

Session 3 Perception synesthésique et transports sensoriels

Modérateur : Julie Glodt

14.20 – 14.45 Karol Skrzypczak (Université d’Orléans)

Voir les plaies, entendre le sang. Précieux Sang, martyre et cruentation sous Charles V et Charles VI

14.45 – 15.10 Pieter Mannaerts (Alamire Foundation)

Civic, canonic, ecclesiastic. The role of music in the Holy Blood Procession of Bruges

15.10 – 16.35 Leylim Erenel (Courtauld Institute of Art)

Visualising Civic Identity and Materialising Sacred Presence. The Processional Candleholder of Bruges’ Confraternity of the Holy Blood

16.35 – 16.50 Discussion

16.50 – 17.05 Pause

Session 4 Figures de l’imitation : représenter le sang / représenter les martyrs

Modérateur : Matthieu Somon (UCLouvain)

17.05 – 17.30 Mathilde Marès (UCLouvain)

Du sans lieu au sang lieu. Anatomie des martyrs dans l’œuvre de Vittore Carpaccio

17.30 – 17.55 Ralph Dekoninck (UCLouvain)

Le sang semence des martyrs. Ou les défis de la visualisation d’une métaphore absolue

17.55 – 18.20 Pierre-Antoine Fabre (EHESS)

Saint Sang et sang des saints. L’effusion des martyrs (XVIe-XVIIe siècles)

18.20 Discussion

Vendredi 5 décembre : Précieux Sang et mise à l’épreuve de l’image/du visuel à l’heure des querelles religieuses

Session 1 Présences post-tridentines et querelles de l’image : en voir trop, ou pas assez

Modérateur : Alysée Le Druillenec

9.30 – 9.55 Justyna Łukaszewska-Haberkowa (Princes Czartoryski Library)

The Jesuits and the Eucharist. Transubstantiation, Devotion, and the Holy Blood in 16th-Century Poland

9.55 – 10.20 Agathe Bonnin (Cergy Paris Université/ Universidad Autónoma de Madrid)

Le Rouge et le Blanc. Pureté et sensualité du sang du Christ en peinture (Espagne, XVIIe s.)

10.20 – 10.45 Pause

Modérateur : Mathilde Marès

10.45 – 11.10 Alysée Le Druillenec (UCLouvain/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Voir sans toucher. Claude Mellan, la Résurrection sans plaie et la revanche de l’image sur la preuve

11.10 – 11.35 Stéphane Cabrol (Montpellier III)

Les ambivalences du signe. La visibilité du sang du Christ dans la spiritualité de Pierre de Bérulle

11.35 – 12.00 Rosanna Gangemi (ULB et Université Sorbonne Nouvelle)

Boire et se laver avec le Sang de la Croix. Étude iconographique d’une transcendance immanente

12.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Table ronde animée par Pierre-Antoine Fabre

Session 2 Mises à l’épreuve de l’image et phénomènes sanglants : les analogies de l’Histoire

Modérateur : Marta Battisti (UCLouvain)

15.00 – 15.25 Manon Chaidron (UCLouvain)

Les hosties poignardées de Bruxelles (1370). Image blessée et présence révélée

15.25 – 15.50 Sunmin Cha (Columbia University)

Beyond the Blood. Eucharistic Symbolism and Artistic Identity in Hendrick Goltzius’s Man of Sorrows with a Chalice

15.50 – 16.15 Elise Poot (UCLouvain)

Entre oppression et émancipation. Les représentations du Pressoir mystique dans la peinture de la Nouvelle-Espagne (XVIIe et XVIIIe siècles)

16.15 – 16.40 Discussion

16.40 Conclusion