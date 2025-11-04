Le lexique de l'Islam dans les dictionnaires bilingues d'Albert Kazimirski - entre lexicographie et linguistique culturelle (Université Adam Mickiewicz, Pologne)

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue d’une journée d’études consacrée au lexique de l’Islam dans les dictionnaires bilingues d’Albert Kazimirski.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche plus large, au sein duquel un ouvrage collectif consacré à cette problématique est actuellement en préparation.

Cette journée a pour objectif d’examiner la manière dont Kazimirski - dragoman, lexicographe et traducteur du Coran - a représenté et traduit les termes relatifs à la culture musulmane dans ses dictionnaires.