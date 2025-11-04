Journée d’étude sur la lexicographie bilingue italo-française et l’histoire de l’enseignement de la langue française - Journée en l'honneur et en présence de Jacqueline Lillo (Université de Palerme)

Une journée d’étude sur la lexicographie bilingue italo-française et l’histoire de l’enseignement de la langue française, en l'honneur de Jacqueline Lillo, aura lieu le 14 novembre 2025 à l'Université de Palerme. Cette journée sera marquée par la présence de Jacqueline Lillo elle-même, ainsi que par les interventions de plusieurs chercheurs et chercheuses venus de différentes universités italiennes, ainsi que de deux chercheurs de Paris, qui rendront hommage à son travail et à ses contributions à la recherche dans ces domaines.