Corbière et Cie (Sorbonne nouvelle)

Corbière et Cie

Colloque international

Journée II : « Autour de Corbière : le milieu social et littéraire »

14 novembre 2025 – Paris, Université Sorbonne Nouvelle

Salle des Conseils, Maison de la recherche, 4 rue des Irlandais

Avec le soutien du CRP19 (EA 3423 – Sorbonne nouvelle),

de la Société des études romantiques et dix-neuviémistes (SERD)

et de l’Université franco-italienne (UFI/UIF)

—

Programme

09h00 — Accueil des participants et ouverture du colloque par les organisateurs, Michela LANDI, Henri SCEPI et Francesco VIGNOLI

Session I — Le milieu social

09h30 — Guillaume Leclert, « ‘Je ne connais pas l’Art. Paris ne me connaît pas’ : l’itinéraire parisien de Tristan Corbière, entre amitié et désintérêt »

10h00 — Ahmed Kaboub, « Tristan et Edouard Corbière ou l’ambivalence d’une relation d’affiliation familiale et littéraire»

10h30 — Discussion et pause-café

11h00 — Benoît Houzé, « Le profil perdu des Amours jaunes : réflexions autour de nouveaux éléments biographiques concernant Armida Cucchiani »

11h30 — Matthieu Vernet, « Tu Marcellus eris. Poétique du déchant dans Les Amours jaunes »

12h00 — Alessio Baldini, « Corbière devant La Renaissance littéraire et artistique »

12h30 — Discussion et pause déjeuner

Session II — Le milieu littéraire

14h30 — Alessandra Marangoni, « Le XVIIe siècle du jeune Corbière »

15h00 — Monica Lucioni, « L’amour du chic : Tristan Corbière et Pol Kalig »

15h30 — Discussion et pause-café

16h00 — Fanny Wilson, « Corbière, Cros et Laforgue : des influences colorées et une redéfinition du ‘Spleen’ »

16h30 — Gabriele Gallina, « Corbière et Baudelaire »

17h00 — Emmanuel Tugny, « Corbière sociable ? Abritement et goût d’autrui dans Les Amours jaunes »

17h30 — Discussion et fin de la journée