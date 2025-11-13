Joe Bousquet, Lettres à Jean Cassou. 1930-1950

Édition établie par Dominique Bara et Hubert Chiffoleau

Avant-propos d’Hubert Chiffoleau

Préface de Jean Cassou

Dans ces admirables lettres d’amitié intellectuelle adressées par Joe Bousquet (1897-1950) à Jean Cassou (1897-1986) passe la vie exceptionnelle et dramatique du poète alité. Blessé de guerre en 1918, condamné à ne plus quitter sa chambre de Carcassonne, Bousquet constitue sans relâche une œuvre d’une originalité poétique profonde, lisant et partageant sans cesse, s’entourant d’amis fidèles, de Jean Mistler à Paul Éluard. Figure importante des lettres, de l’art et de la Résistance, le futur conservateur en chef du musée d’Art moderne Jean Cassou, fidèle parmi les fidèles, lui est une oreille attentive et éclairée, son soutien essentiel.

Entre 1930 et 1950, Cassou relaie à Paris les recherches éditoriales – souvent contrariées – de son ami « Joe » et devient le témoin du paysage mental fascinant de l’auteur de Traduit du silence.

Vingt ans après la disparition de Joe Bousquet, Jean Cassou a donné une préface à l’édition de 25 de ces lettres, confiées aux Éditions Rougerie.

Le volume préparé par Dominique Bara et Hubert Chiffoleau comporte 82 lettres inédites supplémentaires qu’il souhaitait voir paraître après sa mort.

