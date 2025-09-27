Après avoir soufflé ses 25 bougies avec un numéro spécial réunissant le comité de rédaction de la revue, d’anciens membres et de grands lecteurs, Acta fabula fait sa rentrée. Au sommaire du théâtre, de la poésie, du roman, de la philosophie, mais surtout la véritable ouverture du Club de lecture d’Acta fabula, nouvelle rubrique inaugurée en juin avec l’article de Delphine Edy sur Départs de feu d’Olivier Cadiot (Olivier Cadiot. Comment c’est, commencer ?) : vouée de longue date à la littérature seconde, la revue fait désormais une place à la création contemporaine, au gré des suggestions de ses lecteurs. Ce mois-ci, Acta fabula s’associe au séminaire Lectures sur le fil, organisé par Cécile Narjoux à Sorbonne Université en partenariat avec l’École normale supérieure : Vincent Berthelier, Anne-Marie Paillet et Pauline Bruley nous parlent de David Clerson (Des contes magnifiques et imparfaits), de Maylis de Kerangal ("Une affaire vous concernant", lecture stylistique de Jour de ressac) et de François Cassingena-Trévedy (Un journal spirituel ultracontemporain).

Tout visiteur peut désormais adresser à Acta fabula une libre note pour partager l'une de ses récentes lectures : rejoignez le club !

(Illustr. : La Lecture de Molière par Jean-François de Troy, vers 1728)