Longtemps décriée dans les sciences sociales du XXe siècle, l’analyse biographique est devenue au cours des dernières décennies un outil privilégié de l’histoire et de la sociologie. Les méthodes biographiques confrontent aussi les chercheuses et les chercheurs à leur propre trajectoire biographique, qui croise celle des actrices et des acteurs étudié·e·s, conduisant à faire preuve de réflexivité, de sensibilité et d’inventivité. Sous le titre Parler de soi. Méthodes biographiques en sciences sociales (EHESS éd.), un ouvrage collectif vient présenter l’ensemble de ces enjeux de méthode, en montrant que l’approche biographique est au cœur du renouvellement des sciences sociales.