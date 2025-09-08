Vies d'Irène Némirovsky
Les éditions Denoël font paraître un texte inattendu d'Irène Némirovsky, Femmes de Paris, femmes de lettres et autres portraits inédits, un recueil conçu comme une balade à travers les époques sur les traces d’écrivaines célèbres, qui fait revivre Christine de Pisan, Madame de Sévigné, George Sand ou Anna de Noailles, en une suite de saynètes pleines d’esprit et de cette ironie mordante dont elle a le secret. Le recueil, que Fabula vous invite à feuilleter, compte aussi la Vie de l’impératrice Joséphine et Émilie. Les mêmes presses accueillent aussi la biographie de la romancière signée par Dominique Missika : Irène Némirovsky, une vie inachevée, dont Fabula donne également à lire les premières pages... Rappelons la publication en 2021 de sa correspondance, Lettres d'une vie, réunies par Olivier Philipponnat, qu'on peut également feuilleter.
—
