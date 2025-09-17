Dominique Missika, Irène Némirovsky, une vie inachevée

Irène Némirovsky est un vrai personnage de roman, une héroïne complexe, ardente et torturée. Il y a son œuvre puissante, miraculeusement ressuscitée grâce au prix Renaudot décerné à titre posthume en 2004 à Suite française, son roman inachevé. Mais sa vie elle-même est follement romanesque. Il faut dire qu’elle l’a traversée comme un tourbillon, ne cédant sur aucun de ses désirs, réussissant à faire coexister en elle l’écrivaine, la femme, et la mère.



Après avoir fui la révolution russe dans un traîneau, après avoir été, jeune fille au temps des Années folles à Paris, une star avec le succès retentissant de son roman David Golder, puis une épouse comblée et une mère tendre, Irène semblait heureuse, avant-guerre. Forcément heureuse ? Image trompeuse. Suivez-la, suivez-moi.

