Irène Némirovsky, Femmes de Paris, femmes de lettres et autres portraits inédits

« Très différentes par le talent et le caractère, les femmes de lettres ont toutes cette marque commune : d’elles-mêmes, de leur propre cœur, de leurs joies et de leurs souffrances, elles extraient leurs romans ou leurs poèmes. Les hommes aussi d’ailleurs, je crois. Mais ils s’en défendent et nous nous en vantons. Voilà la différence. »

I.N.



Femmes de Paris, femmes de lettres est un texte unique dans l’œuvre d’Irène Némirovsky. Conçu comme une balade à travers les époques sur les traces d’écrivaines célèbres, il fait revivre Christine de Pisan, Madame de Sévigné, George Sand ou Anna de Noailles, en une suite de saynètes pleines d’esprit et de cette ironie mordante dont elle a le secret.

Ce recueil de textes inédits compte aussi la Vie de l’impératrice Joséphine et Émilie

