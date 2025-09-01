Peut-on se rendre sur les lieux d'une fiction ? Conférence de Christophe Pradeau (Lausanne)

Dans le cadre du cours général du Master ès-lettres de l'Université de Lausanne

Questions de théorie littéraire (resp. Marc Escola)

Christophe Pradeau (Sorbonne université) prononcera une conférence intitulée

"Peut-on se rendre sur les lieux d'une fiction ?"

Mercredi 1er octobre 2025, 10h15 — UNIL, Faculté des Lettres, Anthropole 2024.

—

Christophe Pradeau a récemment publié Sur les lieux, aux éditions Verdier.

Pourquoi éprouve-t-on le désir de se rendre sur les lieux de la fiction? Pourquoi partir en quête de la maison de Dulcinée ou de tante Léonie? Que nous disent ces pèlerinages sur les pouvoirs de la fiction, sur la manière dont les livres, même ceux que nous pensons avoir oubliés, habitent en nous et contribuent à faire vibrer l'épaisseur de durée où nous reconnaissons notre vie? Que nous révèlent-ils du réalisme, de ce romanesque de proximité qui décide de l'avènement du liseur de romans? Que nous apprennent-ils de ce processus – contemporain de l’invention du tourisme, de la démocratisation des loisirs et de la mondialisation – qui voit la littérature devenir un substitut de la religion, ou une « école » de la vie ?

L'essai de Christophe Pradeau se déploie sous une forme résolument narrative, à la façon d'une enquête qui serait aussi une odyssée, un périple circulaire de Constantinople à Istanbul, de Chateaubriand à Orhan Pamuk, en passant par Mary Shelley, Balzac, Flaubert, Proust, mais aussi Georgette et Maurice Leblanc, Louise de Vilmorin et Max Ophuls, ou encore Jean-Paul Kauffmann, un voyage à la fois dans l’espace et dans le temps, pour décrire l’évolution et l’état présent du souci littéraire.

Lire extrait de l’ouvrage…

Christophe Pradeau enseigne la littérature à Sorbonne Université. Il l'auteur de nombreuses études et de trois romans aux éditions Verdier.

—

On peut lire sur Acta fabula (mars 2025, vol. 26, n° 3) dans le cadre du dossier critique "Nouveaux regards sur la lecture" un compte rendu de cet essai :

« On the road again », par Frédéric Nau.