Christophe Pradeau, Sur les lieux

Pourquoi éprouve-t-on le désir de se rendre sur les lieux de la fiction? Pourquoi partir en quête de la maison de Dulcinée ou de tante Léonie? Que nous disent ces pèlerinages sur les pouvoirs de la fiction, sur la manière dont les livres, même ceux que nous pensons avoir oubliés, habitent en nous et contribuent à faire vibrer l'épaisseur de durée où nous reconnaissons notre vie? Que nous révèlent-ils du réalisme, de ce romanesque de proximité qui décide de l'avènement du liseur de romans? Que nous apprennent-ils de ce processus – contemporain de l’invention du tourisme, de la démocratisation des loisirs et de la mondialisation – qui voit la littérature devenir un substitut de la religion, ou une « école » de la vie ?

Cet essai se déploie sous une forme résolument narrative, à la façon d'une enquête qui serait aussi une odyssée, un périple circulaire de Constantinople à Istanbul, de Chateaubriand à Orhan Pamuk, en passant par Mary Shelley, Balzac, Flaubert, Proust, mais aussi Georgette et Maurice Leblanc, Louise de Vilmorin et Max Ophuls, ou encore Jean-Paul Kauffmann, un voyage à la fois dans l’espace et dans le temps, pour décrire l’évolution et l’état présent du souci littéraire.

Christophe Pradeau enseigne la littérature à Sorbonne Université. Il l'auteur de nombreuses études et, aux éditions Verdier, de trois romans.

Extrait de l’ouvrage…