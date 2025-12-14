Formes et pratiques performatives : quelles questions aujourd'hui ? (EHESS, Paris)

Séminaire "Formes et pratiques performatives : quelles questions aujourd’hui ?

codirigé par Georges Vigarello (EHESS)- Sylvie Roques (EHESS)- Pascale Weber (Paris 1) -( bimensuel)

Séminaire de recherche

Laboratoire d’Anthropologie Politique – Approches interdisciplinaires et critiques des mondes contemporains

(LAP, CNRS/EHESS - UMR 8177)│EHESS (UE 870)

Année universitaire 2025/2026

Le Mardi 18h_20h – 54 boulevard Raspail, 75006 Paris Salle AS1_24

Ce séminaire, qui existe désormais depuis huit ans, poursuit l’exploration des enjeux théoriques, esthétiques et politiques liés à la performance dans les arts vivants contemporains. Il s’attache à croiser les apports de la recherche et de la création, autour des formes d’action symbolique portées par le corps, la voix, le geste, l’écriture ou l’image.

La performance, en suraccentuant la présence physique et ses manifestations, permet d’interroger autrement notre rapport au présent, aux institutions, aux mémoires et aux formes de vie collectives. Elle constitue aujourd’hui une scène privilégiée de questionnement du politique et d’invention de nouveaux modes de résistance, qu’il s’agisse de dénoncer des systèmes de domination ou de rouvrir des espaces de sens commun.

L’édition 2025-26 met en dialogue des pratiques et des savoirs hétérogènes : écriture-performance, voix et sonorité, gestes critiques, performativité du sensible et du numérique, hybridations entre théâtre et action performative, archives vivantes et corps social. Elle interroge les conditions de production et de réception des performances dans divers contextes culturels, ainsi que les mutations contemporaines de la scène politique qu’elles engagent.

Les interventions de cette année — artistes, performeurs et chercheur·e·s — envisagent la performance comme lieu de pensée et d’expérience : voix féministes et archives incarnées (Giraudon), poétique de la résistance et mémoire du théâtre en contexte autoritaire (Dos Santos), relations entre écriture, corps et présence (Carbonnier), enjeux de la voix et de la traduction performative (Lombardi Vallauri), ou encore circulation des formes sportives et performatives (Mignon).

Notre perspective demeure celle d’un dialogue constant entre pratique et théorie, entre les choix esthétiques et les revendications politiques qui les sous-tendent — afin de dégager des outils critiques permettant de comprendre les formes inédites que le performatif ne cesse aujourd’hui de produire

Programme – 9 séances

Séance 1. 17 février 2026. ).« Performer le tour du monde en 1936 : l’expérience artistique de Jean Cocteau ». Sylvie Roques, chercheure associée HDR -LAP (EHESS/CNRS, UMR 8177 ).

Séance 2. 3 mars 2026. « Le travail "du clic" : interroger le geste productif et ses implications pour la subjectivité politique des travailleurs de l'intelligence artificielle ». Antonio Casilli, Professeur Institut Polytechnique de Paris.

Séance 3. 17 mars 2026. "Les rapports entre l'art et le corps exprimés dans la correspondance de Louis Morel d'Arleux, conservateur des dessins et de la chalcographie du Louvre de 1797 à 1827". Paul Carbonnier, doctorant CRAL (EHESS).

Séance 4. 31 mars 2026. « la performativité de la voix à partir d’une étude de compositeurs contemporains Italiens ». Stefano Lombardi Vallauri, professeur associé en musicologie à l’Université IULM de Milan.

Séance 5. 07 avril 2026. « De la performance sportive à la performance artistique ». Patrick Mignon, sociologue, ancien directeur du laboratoire de sociologie de l’INSEP.

Séance 6. 5 mai 2026. ). « Mon corps en performance. L'idée d'un geste ». Agnès Callu, historienne et philosophe de l'art, chercheure membre statutaire HDR au LAP (EHESS/CNRS, UMR 8177).

Séance 7. 19 mai 2026. « Écriredessiner archives d’un geste » Liliane Giraudon, poète, autrice et artiste.

Séance 8. 02 juin 2026. « Théâtre et immigration portugaise, Cá e Lá (1979-2025) : le corps bâti en miroir du corps blessé ». Graça Dos Santos, Professeur UR Études romanes Directrice adjointe du Département d’Études Lusophones Université Paris Nanterre.

Séance 9. 16 juin 2026. Conclusion. Georges Vigarello (EHESS)- Sylvie Roques (EHESS)- Pascale Weber (Université Paris 1)

Contact : sylvie.roques@ehess.fr

Chercheure associée HDR au LAP (EHESS/CNRS, UMR 8177)