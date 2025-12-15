Les Afriques et l’environnement. Écrire, transmettre, inventer dans un contexte de crise globale (Toulouse & en ligne)

Les Afriques se distinguent par leurs particularités culturelles, géographiques, ethniques, linguistiques, religieuses mais aussi par les dynamiques migratoires et les interactions historiques entre peuples. Ces différences sont à la fois sources de défis et potentiellement génératrices d’idées novatrices, notamment en matière d’éducation, de dialogue interculturel et, dans un contexte de crise globale, d’initiatives dans la sphère environnementale.

En effet, à travers l’histoire le continent africain a su faire preuve de résilience, transformant des vulnérabilités en forces, notamment grâce à la créativité de ses populations qui, confrontées à des contraintes exogènes, n'avaient d'autre choix que de s'adapter pour survivre.

Aujourd’hui les bouleversements environnementaux se multiplient, amplifiés par le changement climatique, l’urbanisation accélérée, la déforestation ou encore un rapport aux ressources naturelles placé sous le sceau de l’extractivisme. Des questions comme la gestion de l’eau occupent une place toujours plus importante dans le débat public en lien avec d’autres problématiques comme l’érosion des sols, la préservation de la biodiversité, la désertification, la capacité des populations à assurer leur subsistance.

Face à ces défis les populations font souvent montre d’une inventivité remarquable notamment à travers la réappropriation de savoirs traditionnels, le développement de solutions juridiques innovantes ou encore l’émergence d’une production littéraire qui reflète et questionne les mutations en cours.

Dans cette perspective l’éducation joue également un rôle central. Au-delà de la transmission elle est un levier puissant permettant de stimuler le changement, elle favorise la prise de conscience des enjeux de l’époque. Surtout, elle ouvre la voie à des approches collaboratives et interculturelles pour un développement soutenable tant sur le plan environnemental que social.

De son côté le droit peut structurer les réponses politiques et institutionnelles aux crises et permet d’éclairer la manière dont les systèmes juridiques africains intègrent des principes nouveaux (en matière de protection environnementale par exemple).

Enfin, la littérature africaine offre une voix aux populations et participe de la sensibilisation aux grandes problématiques sociétales.

Cette journée d’étude s’inscrit donc dans une volonté de dépasser les idées préconçues et de mettre en lumière la vitalité des sociétés africaines francophones face aux défis du siècle. Elle adopte une approche transdisciplinaire en croisant les regards scientifiques, littéraires et juridiques tout en valorisant la diversité des expériences. En intégrant les dimensions de la transmission des savoirs, de la créativité, du droit et du dialogue nous espérons proposer des pistes de réflexion ancrées dans les réalités locales tout en nous inscrivant dans une dynamique plus globale de coopération et d’innovation.