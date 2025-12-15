Le groupe de la rue Saint-Benoît. Repenser la pratique intellectuelle (Univ. of London in Paris)

Le « groupe de la rue Saint-Benoît » renvoie à un groupe d’intellectuels (dont Robert Antelme, Marguerite Duras, Dionys Mascolo, Edgar Morin…) se retrouvant régulièrement chez Marguerite Duras rue Saint-Benoît à Paris, de la fin des années quarante jusqu’aux années soixante, à la recherche d’un « communisme de pensée ». Bien qu’ils ne puissent être considérés comme un « groupe » que de manière informelle, leurs écrits et interventions divers offrent un ensemble de propositions sur la pratique intellectuelle communiste dont les implications n’ont pas encore été examinées et décortiquées.

Cette journée d’étude interdisciplinaire propose d’analyser l’importance historique du groupe et son influence sur la pratique intellectuelle contemporaine.

Journée d’étude coordonnée par Eugene Brennan (ULIP) et François Bordes (IMEC)

Programme



9h-9h20 : Accueil



9h20 : Introduction



9h30 – 11h00 : Littérature et communisme

Alphonse Clarou, ‘L’idée communiste et cette espèce de chose littérature’

Mayara Dionizio, ‘La politique de l'absence de livre autour du groupe de la rue Saint-Benoît : Maurice Blanchot avec Dionys Mascolo et Jean Schuster’

Alex Obrigewitsch, ‘A Blow to the Head, From the Head, of Baptiste: Dionys Mascolo, Le coup de tête, and the Need for Communication’



11h-11h15 : Pause café



11h15-13h: Spectres, Solidarities and Afterlives

Joseph Albernaz, ‘Notes on Need, Necessity, and Negativity : Mascolo and others’

Eve Judah, ‘Antelme’s Afterlives : Thinking Community After Auschwitz’

Michael Krimper, ‘”Nous sommes en état de guerre” : Le comité d’action étudiants-écrivains, Black Uprising and the Question of Solidarity’

Erika Rodrigues, ‘À la recherche d’une forme « toute autre » : l’exigence de Maurice Blanchot’



14h30-15h30 Conférence plénière : Frédéric Neyrat, ‘Addresse au commun des mortels’



15h30 : Pause café



16h-17h30 : Communisme de pensée

Tristan Pellion, ‘Errance de la révolte. Sur une lettre de Blanchot à Mascolo’

Jean-François Hamel, ‘Les prolétaires de l’esprit : matérialisme et préfiguration’

Nicolas Lema Habash, ‘Communism of Thought and Communism of Souls : Jean-Toussaint Desanti with Alexandre Matheron’



18h-19h30 : Table-ronde

Jean-François Hamel

Christophe Bident

Anna-Louise Milne

Frédéric Neyrat

Jérôme Dûwa



19h30 : Cocktail

Accès libre, sous réserve d’inscription préalable par e-mail: eugene.brennan@ulip.lon.ac.uk

