Centenaire Frantz Fanon. L'espérance africaine de Fanon (Dakar)

COLLOQUE INTERNATIONAL

CENTENAIRE DE FRANTZ FANON

L’ESPÉRANCE AFRICAINE DE FANON

Nous devons à Frantz Fanon une pratique révolutionnaire

et une critique parmi les plus intransigeantes et profondes

qui furent dirigées contre le colonialisme. Fanon a révélé

et lutté contre ses effets délétères et appauvrissants

sur nos collectivités, nos corps et jusque dans nos rêves

et cauchemars. Mais si cette critique Fanonienne du

colonialisme et de l’Europe, jusque dans l’humanisme

dont elle se prévalait, ne tourna pas au pessimisme, c’est

parce qu’il demeurait à ses yeux un espoir : la guérison de

l’humanité par l’initiative retrouvée des colonisés. C’est à

nous de guérir de l’Europe bourgeoise et de ses fétiches

et, c’est ce à quoi Fanon nous exhortait. C’est à cette

fin qu’il a trempé sa plume et mis son existence en jeu.

L’Afrique au seuil des indépendances était, pour Frantz

Fanon, celui des lieux portant en germe cette promesse de

rémission, d’abandon du chemin de la raison bourgeoise

et d’invention d’une autre trajectoire qu’il avait choisie

pour terrain de lutte.

Le recul du colonialisme dans l’Afrique des années 50

portait la promesse d’une reprise de l’humanité. Hélas

Fanon avait vu venir et avait dû alerter sur la trahison

de cette promesse par les bourgeoisies bureaucratiques

africaines. Celles-ci, pour l’essentiel, fidèles à l’ethos de

leur classe, sont allées à la conquête de l’indépendance

en négociants plutôt qu’en combattants, avec toutes

les conséquences de continuité coloniale que cela allait

provoquer. Fanon nous a également mis en garde contre

les intellectuels qui ne se joignent pas aux luttes de

libération en tant que co-combattants travaillant avec

d’autres depuis la base pour briser le joug du colonialisme.

Comme l’a explicitement déclaré la Fondation Frantz

Fanon dans son appel à commémorer le centenaire de

Fanon cette année, Fanon prônait des formes collectives

et combatives de pensée, de création artistique et

d’action contre le colonialisme sous toutes ses formes, y

compris le racisme institutionnel et la colonialité.

En partenariat avec la Fondation Frantz Fanon et avec le

soutien de Open Society, du CODESRIA et de la Fondation

Rosa Luxembourg, le Musée des Civilisations noires

abritera, du 17 au 20 décembre 2025 un grand colloque sur

Frantz Fanon pour conclure les différentes manifestations

de l’année destinées à marquer le centenaire de sa

naissance.

Cette conférence se tient, faut-il le signaler,

dans un temps marqué par le désir diffus, au sein de la

jeunesse Ouest Africaine, de rompre avec le deal conclu

dans les années 60 entre les évolués et l’État français.

C’est l’heure de rappeler qu’au-delà d’être un critique

intransigeant du colonialisme, Fanon était aussi porteur

d’une grande espérance pour l’Afrique. Espérance que

nous souhaitons, dans ce colloque, préciser et reformuler

dans les conditions du présent.

Le colloque se veut d’abord une commémoration politique

de Frantz Fanon, c’est-à-dire qu’il aura pour souci de

contribuer au renforcement stratégique des luttes de

libération africaines à l’orée du deuxième quart du XXIe

siècle. Le colloque se veut un espace collectif, animé du

souffle Fanonien de clarification de la mission historique

que l’Afrique et sa Diaspora doivent remplir aujourd’hui.