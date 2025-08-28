Questions de théorie littéraire (Lausanne)
Questions de théorie littéraire
Semestre d’automne, Mer. 10h15-12h, Anthropole 2024
Responsable : Marc.Escola@unil.ch
Chaque séance s'attache à une notion théorique fondamentale (auteur, œuvre, fiction…), en s'efforçant de réfléchir à ses enjeux à partir d'une question volontairement paradoxale. La réflexion prend appui sur deux ou trois articles ou extraits de textes de théorie littéraire, en faisant également une place à un ou deux exemples (œuvres, cas, périodes, précis(es)). Elle est aussi l'occasion d'une réflexion sur les options méthodologiques qui s'offrent aux chercheurs et d'une excursion dans l'actualité de la recherche.
Séance I — 17 sept. Séance d’information sur le Master
Présentation du cours : Histoire, Théorie, Critique (Marc Escola)
Séance II — 24 sept. Peut-on se souvenir des livres qu’on a lus ? (Marc Escola)
Séance III — 1er oct. Peut-on se rendre sur les lieux d’une fiction ?
Invité : Christophe Pradeau, pour Sur les lieux (Verdier, 2024)
Séance IV — 8 oct. Peut-on lire le théâtre ? (Romain Bionda)
Séance V — 15 oct. Peut-on se faire l’auteur de la parole des autres ? (Mathilde Zbaeren)
Séance VI — 22 oct. La bande dessinée est-elle une littérature comme une autre ? (Irène Le Roy Ladurie)
Séance VII — 29 oct. La théorie queer est-elle une théorie littéraire ? (Aurore Turbiau)
5 nov. Semaine d’études libres
Séance VIII — 12 nov. La littérature le vaut-elle bien ?
Invitées : Justine Huppe pour La littérature embarquée (Amsterdam, 2023)
& Mathilde Roussigné pour Terrain et littérature, nouvelles approches (P. U. de Vincennes, 2023)
Séance IX — 19 nov. Le style d’auteur·e existe-t-il vraiment ? (François Demont)
Séance X — 26 nov. Que signifie “démocratiser” la littérature ? (Antonio Rodriguez)
Séance XI — 3 déc. Pourquoi lit-on des histoires ? (Marc Atallah)
Séance XII — 10 déc. Le canon littéraire est-il durable ? (Émilien Sermier)
Séance XIII — 17 déc. Que faut-il s’interdire de lire ? (Marc Escola)