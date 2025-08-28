Questions de théorie littéraire (Lausanne)

Questions de théorie littéraire

Semestre d’automne, Mer. 10h15-12h, Anthropole 2024

Responsable : Marc.Escola@unil.ch

Chaque séance s'attache à une notion théorique fondamentale (auteur, œuvre, fiction…), en s'efforçant de réfléchir à ses enjeux à partir d'une question volontairement paradoxale. La réflexion prend appui sur deux ou trois articles ou extraits de textes de théorie littéraire, en faisant également une place à un ou deux exemples (œuvres, cas, périodes, précis(es)). Elle est aussi l'occasion d'une réflexion sur les options méthodologiques qui s'offrent aux chercheurs et d'une excursion dans l'actualité de la recherche.

Séance I — 17 sept. Séance d’information sur le Master

Présentation du cours : Histoire, Théorie, Critique (Marc Escola)

Séance II — 24 sept. Peut-on se souvenir des livres qu’on a lus ? (Marc Escola)

Séance III — 1er oct. Peut-on se rendre sur les lieux d’une fiction ?

Invité : Christophe Pradeau, pour Sur les lieux (Verdier, 2024)

Séance IV — 8 oct. Peut-on lire le théâtre ? (Romain Bionda)

Séance V — 15 oct. Peut-on se faire l’auteur de la parole des autres ? (Mathilde Zbaeren)

Séance VI — 22 oct. La bande dessinée est-elle une littérature comme une autre ? (Irène Le Roy Ladurie)

Séance VII — 29 oct. La théorie queer est-elle une théorie littéraire ? (Aurore Turbiau)

5 nov. Semaine d’études libres

Séance VIII — 12 nov. La littérature le vaut-elle bien ?

Invitées : Justine Huppe pour La littérature embarquée (Amsterdam, 2023)

& Mathilde Roussigné pour Terrain et littérature, nouvelles approches (P. U. de Vincennes, 2023)

Séance IX — 19 nov. Le style d’auteur·e existe-t-il vraiment ? (François Demont)

Séance X — 26 nov. Que signifie “démocratiser” la littérature ? (Antonio Rodriguez)

Séance XI — 3 déc. Pourquoi lit-on des histoires ? (Marc Atallah)

Séance XII — 10 déc. Le canon littéraire est-il durable ? (Émilien Sermier)

Séance XIII — 17 déc. Que faut-il s’interdire de lire ? (Marc Escola)