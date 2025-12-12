Projets en Sciences des Textes anciens : dialogues entre humanités classiques et numériques (Campus Condorcet, Aubervilliers & en ligne)
Ces journées, organisées avec le soutien d'Antiqui.TXTes, comprendront des présentations de projets classiques et numériques et des tables-rondes sur les questions de visibilité et de pérennisation d'une part, d'éditorialisation d'autre part, des projets.
Programme
Mardi 27 janvier 2026
09:30 - 10:00
Accueil café (Petit salon du faculty club)
10:15 - 10:30
Introduction des journées d'étude (Salle 0.010 ) - Pascale Paré-Rey
10:30 - 11:15
PROJET : Epicurei (Salle 0.010 ) - Stéphane Marchand & Julie Giovacchini
11:15 - 12:00
PROJET : AgroCCol (Salle 0.010 ) - Maëlys Blandenet & Elizabeth Hue-Gay
12:00 - 12:45
PROJET : Jerihna (Salle 0.010 ) - Aline Canellis & Jules Nuguet
12:45 - 14:00
Déjeuner (pour les intervenants) (Petit salon du faculty club)
14:00 - 15:30
Table ronde (Salle 0.010 ) - Sébastien Dalmon & Pascale Paré-Rey
15:30 - 16:00
Pause café (Petit salon du faculty club)
16:00 - 16:45
PROJET : Tacitus On Line (Salle 0.010 ) - Louis Autin
16:45 - 17:30
PROJET : IThAC (Salle 0.010 ) - Malika Bastin-Hammou & Anne Garcia-Fernandez
18:00 - 19:00
Visite de l'Humathèque Condorcet - Visite présentée par Simon Guillaumin et Richard Lecuillier-Khamsy
Mercredi 28 janvier 2026
10:00 - 10:45
PROJET : Anthologie Palatine (Salle 0.010 ) - Marcello-Vitali-Rosati & Mathilde Verstraete
10:45 - 11:30
PROJET : HyperDonat (Salle 0.010 ) - Bruno Bureau & Christian Nicolas
11:30 - 12:15
PROJET : De Piscibus (Salle 0.010 ) - Brigitte Gauvin & Barbara Jacob
12:15 - 13:30
Déjeuner (pour les intervenants) (Petit salon du faculty club)
13:30 - 15:30
Table ronde (Salle 0.010 ) - Marcello .
—
Les inscriptions aux journées d'études sont ouvertes jusqu'au 7 janvier 2026.