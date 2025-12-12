Projets en Sciences des Textes anciens : dialogues entre humanités classiques et numériques (Campus Condorcet, Aubervilliers & en ligne)

Ces journées, organisées avec le soutien d'Antiqui.TXTes, comprendront des présentations de projets classiques et numériques et des tables-rondes sur les questions de visibilité et de pérennisation d'une part, d'éditorialisation d'autre part, des projets.

Programme

Mardi 27 janvier 2026



09:30 - 10:00

Accueil café (Petit salon du faculty club)



10:15 - 10:30

Introduction des journées d'étude (Salle 0.010 ) - Pascale Paré-Rey



10:30 - 11:15

PROJET : Epicurei (Salle 0.010 ) - Stéphane Marchand & Julie Giovacchini





11:15 - 12:00

PROJET : AgroCCol (Salle 0.010 ) - Maëlys Blandenet & Elizabeth Hue-Gay



12:00 - 12:45

PROJET : Jerihna (Salle 0.010 ) - Aline Canellis & Jules Nuguet





12:45 - 14:00

Déjeuner (pour les intervenants) (Petit salon du faculty club)



14:00 - 15:30

Table ronde (Salle 0.010 ) - Sébastien Dalmon & Pascale Paré-Rey





15:30 - 16:00

Pause café (Petit salon du faculty club)



16:00 - 16:45

PROJET : Tacitus On Line (Salle 0.010 ) - Louis Autin





16:45 - 17:30

PROJET : IThAC (Salle 0.010 ) - Malika Bastin-Hammou & Anne Garcia-Fernandez



18:00 - 19:00

Visite de l'Humathèque Condorcet - Visite présentée par Simon Guillaumin et Richard Lecuillier-Khamsy



Mercredi 28 janvier 2026



10:00 - 10:45

PROJET : Anthologie Palatine (Salle 0.010 ) - Marcello-Vitali-Rosati & Mathilde Verstraete





10:45 - 11:30

PROJET : HyperDonat (Salle 0.010 ) - Bruno Bureau & Christian Nicolas



11:30 - 12:15

PROJET : De Piscibus (Salle 0.010 ) - Brigitte Gauvin & Barbara Jacob





12:15 - 13:30

Déjeuner (pour les intervenants) (Petit salon du faculty club)



13:30 - 15:30

Table ronde (Salle 0.010 ) - Marcello .

—

Les inscriptions aux journées d'études sont ouvertes jusqu'au 7 janvier 2026.