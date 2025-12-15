"Pratiques et méthodologies de la recherche sociologique sur la littérature contemporaine : le journalisme littéraire francophone en Europe". Conférence de Léa Kœnig (Université de Sherbrooke, Canada)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Léa Kœnig, qui s’intitule « Pratiques et méthodologies de la recherche sociologique sur la littérature contemporaine : le journalisme littéraire francophone en Europe », et qui aura lieu le mardi 13 janvier 2026, de 10 h 30 à 11 h 30 (EST). L’événement se déroulera exclusivement en présentiel, au local A4-368 de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke.

Consultez le site du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/57073