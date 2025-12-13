Questions de race, Questions de classe. Avec Sylvain Pattieu (Séminaire de Pensée Critique, Le Lieu Tranquille, Noisy-le-Sec)

Ce mercredi 17 décembre à 19h, le Séminaire de Pensée Critique (SPC) vous invite à une nouvelle séance intitulée « Questions de race, Questions de classe » en présence de l'historien Sylvain Pattieu (Paris8)

Le SPC est un atelier de réflexion collective ouvert à tou.te.s qui explore les discours en marge des espaces institutionnels de savoir et les formes nouvelles de l’art et de la fiction.

Lieu d’une critique à la fois généreuse et rigoureuse, populaire et radicale, le SPC se tient le 3ème mercredi de chaque mois au Lieu Tranquille à Noisy-le-Sec.