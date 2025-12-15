"Le Pour et Contre" de Prévost : séminaire de recherche (Paris Nanterre)

Le Pour et Contre : séminaire de recherche (Université Paris Nanterre)

En 2026, l’équipe Litt&Phi (CSLF) de l’Université Paris Nanterre organise un séminaire consacré à la lecture collective et au commentaire du périodique Le Pour et Contre (1733-1740) de l’auteur de Manon Lescaut, Antoine Prévost (1697-1763). Trois séances sont prévues : les lundi 26 janvier, 30 mars et 18 mai 2026, de 9h30 à 12h30 (bâtiment Ricœur, Salle des Conseils, 4e étage).

L’objectif de ces séances est de lire le périodique selon une progression commune, permettant la tenue de discussions et de débats qui s’adapteront aux découvertes et aux centres d’intérêt des participants. La première séance sera notamment occupée par une présentation du périodique par Hélène Boons et Audrey Faulot.

Toute personne intéressée par le périodique et par la participation à ces échanges est la bienvenue.

—

Présentation

En octobre 1728, Prévost quitte soudainement l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, quelques semaines après avoir publié le premier volume des Mémoires et aventures d’un homme de qualité. Le religieux fugitif se réfugie d’abord en Angleterre après une rapide conversion à l’anglicanisme, puis en Hollande à la suite de la tentative ratée de séduction de la fille d’un baronet. L’année 1731 est l’une des plus productives de sa carrière. Néanmoins, vite ruiné et contraint de fuir, Prévost retourne en Angleterre en janvier 1733. Afin de rétablir ses finances, il signe alors un contrat pour la publication d’un hebdomadaire nommé Le Pour et Contre, ouvrage périodique d’un goût nouveau. Le texte est à la fois une « planche de salut » pour lui (Jean Sgard, « Introduction », Contes singuliers…, p. 11) et un « mélange très original à l’époque de revue savante et de journal personnel » (Jean Sgard, Vie de Prévost, p. 155) qui se situe dans la lignée des journaux de type « spectateurs » tels qu’ils sont à la mode en Europe depuis les années 1710.

Le Pour et Contre, soumis à des interruptions et à des changements de fréquence, de ton et de contributeurs, s’adaptera jusqu’en juillet 1739 aux soubresauts de l’existence d’un écrivain qui, rentré en France en 1734, est de plus en plus soucieux de respectabilité. En 1739, Lefebvre de Saint-Marc le remplace à la direction du périodique et met fin à ce « vagabondage d’un homme de goût » qui selon Jean Sgard caractérise la manière de Prévost journaliste (« Introduction », Contes singuliers…, p. 19). En février 1740, Prévost reprend brièvement la main sur sa revue avant d’interrompre la publication. C’est une des années les plus productives de sa carrière d’écrivain et il se consacre à l’écriture de romans et de biographies historiques. Il abandonne l’écriture périodique jusqu’en 1755, date à laquelle il prend brièvement la responsabilité du Journal étranger.

Le Pour et Contre est présenté comme un ouvrage « dans lequel on s'explique librement sur tout ce qui peut intéresser la curiosité du Public, en matière de Sciences, d'Arts, de Livres, d'Auteurs, etc. sans prendre aucun parti, et sans offenser personne ». Le fonds, selon le goût de l’honnêteté, est éclectique et concerne tous les domaines de la vie littéraire et sociale. Ce qui relie ces commentaires marqués par leur variété, c’est l’ancrage dans une actualité brûlante, ainsi que l’annonce la devise des volumes, reprise à Horace : « … incedo per ignes / suppositos cinero doloso » (« Tu marches sur des braises trompeuses cachées sous une cendre brûlante », trad. J. Sgard, Vie de Prévost, p. 154). En raison de la vivacité des débats et parfois du caractère subversif des sujets abordés, l’auteur du périodique se doit d’avancer avec prudence, d’où la mesure affichée dans le titre « pour et contre » – règle de protection, en pratique peu suivie, qui semble lui permettre de naviguer entre « liberté » et « licence ».

En effet, Prévost, tout autant journaliste que romancier, prend part aux polémiques du temps par exemple à propos du déisme et de l’athéisme. Il défend ses propres œuvres, en réaction par exemple à la condamnation de Manon Lescaut. Il y fait également le compte rendu des publications littéraires et scientifiques, louant par exemple l’esthétique de Shakespeare dès 1733. Il ouvre ainsi le lectorat français à la culture anglaise au moment où Voltaire publie ses Lettres philosophiques.

L’intérêt du Pour et Contre réside aussi dans sa poéticité, inséparable de l’écriture périodique. Prévost produit des récits courts dont certains s’inspirent de faits divers parmi les plus sordides. Ils concernent souvent ceux que Prévost appelle « les monstres de la morale » (t. I, p. 13). « Les évènements singuliers, dans quelque genre qu’ils soient, ont toujours quelque chose d’utile et d’intéressant », écrit-il (t. I, p. 257). Certaines de ces anecdotes semblent guidées par un goût du scandale qui permet de penser la relation du journaliste à son public, ou les ambiguïtés du vraisemblable ; d’autres se développent en quasi-feuilleton, questionnant la frontière entre le régime de l’anecdote et le genre romanesque. Dans l’ensemble, le journal est marqué par un ton très personnel, mis en lumière par Shelly Charles, qui alterne entre régime narratif et régime discursif.

Le séminaire souhaite envisager le périodique selon des perspectives diverses, non seulement en tant qu’il fait corps avec l’œuvre romanesque de Prévost dont il forme comme un « laboratoire » (Sgard, « Introduction », Contes singuliers…, p. 20) mais encore, au-delà de la perspective monographique, en tant qu’il relève de la masse des imprimés et journaux du temps, et que s’y expérimentent des catégories en partie propres à ce dernier support (critique, extraits, faits divers,…).

