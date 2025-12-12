Politiques des archives visuelles : intermédialité, décolonialité et création (Montréal)

Politiques des archives visuelles : intermédialité, décolonialité et création

École d’été du CÉRIUM du 1er au 6 juin 2026

Durant cette semaine entre étudiant·es et chercheur·es issu·es de différentes disciplines des sciences humaines nous mettrons de l’avant l’intérêt d’une approche décoloniale des archives. Pour réussir cela nous interpréterons différents types d’archives visuelles dans une perspective intermédiale et décoloniale, c’est-à-dire en interrogeant les liens entre les différentes formes et utilisations des images d’archives, le rôle des technologies mobilisées pour leur conception et celui des institutions au sein desquelles ils s’inscrivent (archives, musée, salle de cinéma, tribunal, université, etc.). En plus de l’intermédialité qui demeure l’axe principal de l’école d’été, plusieurs autres approches seront mobilisées allant des études autochtones à l’anthropologie, les études cinématographiques et photographiques, mais aussi les humanités numériques et la préservation audiovisuelle.

Pour mener cette réflexion à son terme, différents conférenciers invités présenteront des études de cas en prenant en compte plusieurs contextes historiques, géographiques (Québec, États-Unis, Belgique) et culturels (autochtones/allochtones au Canada), ce qui nous conduira à faire ressortir la dimension politique de ce sujet.

Cette école peut être créditée (3 crédits, INT6240F)

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contactez: Claudia Polledri et Rémy Besson (co-titulaires de l’École d’été): archiverenimages.cerium@gmail.com

Modalités de participation:

Étudiant·es : Les étudiant·es de l’Université de Montréal peuvent s’inscrire au cours INT6240F en contactant la TGDE de leur programme. Voir la section Informations et tarifs pour les renseignements sur les procédures d'inscription. Les étudiant·es d'autres universités du Québec devront s'inscrire en complétant la demande d'inscription en ligne disponible sur le site du BCI (anciennement CREPUQ). Vous pouvez contacter l'adresse courriel suivante pour de plus amples questions: autorisetud@regis.umontreal.ca.

Les étudiant·es libres s'inscrivent à un ou à quelques cours, pour lesquels il ne vise pas l'obtention d'un diplôme ou d'un grade, et sera évalué sur les apprentissages. Autres participant·es : employé·es gouvernementaux, entreprises et syndicats (1200,00 $ CAD); grand public, soit les salariés, retraités, travailleurs autonomes (1 000,00 $ CAD); membres d’un OSBL et une ONG (500,00 $ CAD); étudiants hors Québec (475,00 $ CAD); Étudiants non-crédités (475,00 $ CAD). Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en suivant ce lien.

En cas d'annulation, veuillez contacter l'équipe du CÉRIUM pour procéder au remboursement de votre commande.

—

Programme

Lundi 1er juin 2026

Matin: Introduction par Claudia Polledri et Rémy Besson. Présentation du Centre de recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques par André Habib (Université de Montréal, directeur du CRIalt) et introduction aux études intermédiales.

Après-midi: Approches intermédiales et décoloniales des archives, avec Serigne Seye (Université Cheikh Anta Diop de Dakar: par visioconférence) et atelier pratique.

Mardi 2 juin 2026

Matin: Introduction sur les archives décoloniales par Claudia Polledri. Présentation du film: La memoria de las mariposas (2025) par la réalisatrice péruvienne Tatiana Fuentes Sadowski.

Après-midi: Atelier pratique autour du film La memoria de las mariposas (2025).

Mercredi 3 juin 2026

Matin: Introduction à l’archivistique critique, par Annaëlle Winand (Université de Montréal). Atelier pour discuter des travaux des étudiant.es inscrit.es à l’École d’été, animé par Claudia Polledri et Rémy Besson et Zoulikha Saidi

Après-midi: Atelier pratique aux Archives gaies du Québec avec Simone Beaudry Pilotte et Archives/contre archives: approche queer des archives vidéo LGBTQIA+, Axelle Demus (McGill/ York).

Jeudi 4 juin 2026

Matin: Introduction aux études autochtones au Canada par Camille Varnier (UQAM/ Caen) et projection/discussion (sous réserve).

Après-midi: Atelier au centre d’archives et de documentation du musée McCord avec Heather McNabb (archiviste de référence) et visite de l’exposition permanente: Voix autochtones d'aujourd'hui.

Vendredi 5 juin 2026

Matin: Introduction aux liens entre pratiques créatives numériques et intermédialité avec Martin Bonnard (UQAM). Atelier pratique avec étudiant.es.

Après-midi: Atelier autour de la préservation des archives visuelles et de l’usage d’un scanner de pellicule, avec Louis Pelletier (Université de Montréal).

Samedi 6 juin 2026

Matin: Actualité de la recherche en études intermédiales avec Jean-Marc Larrue (Université de Montréal).

Après-midi: Conclusion générale, par Claudia Polledri et Rémy Besson (cotitulaires de l’École d’été)..

Reconnaissance du territoire:

Cette école d’été aura lieu sur un territoire qui n'a jamais été cédé par voie de traité. Nous saluons et remercions la nation Kanien’kehá:ka d'être l'actuelle gardienne de ce territoire qu'elle nomme Tiohtiá:ke. Ce dernier a été fréquenté et habité depuis des millénaires par les peuples autochtones.