Michaux en blouse blanche
Dans Leçons de possession, qui paraît ces jours-ci aux éditions Macula, Muriel Pic nous fait entrer dans Les archives de la drogue d’Henri Michaux. Le poète, écrivain et peintre participe à partir de 1955 aux recherches sur les hallucinogènes conduites à l’échelle mondiale. Pendant des années, il va expérimenter diverses substances – haschich, mescaline, champignons, LSD – sous en collaboration avec l’hôpital Sainte-Anne, le Muséum d’histoire naturelle de Paris ou encore avec les laboratoires pharmaceutiques suisses Sandoz, qui produisent les molécules utilisées à des fins cliniques et thérapeutiques. Une révolution psychopharmacologique qui aboutit à l’invention de la médication psychotrope et au contrôle chimique du comportement. Richement illustré, l'essai de Muriel Pic donne à lire aussi les notes d’auto-observation d’un incomparable éclat poétique. Fabula vous invite à parcourir la Table des matières de l'ouvrage et à en lire quelques pages sur Fabula…
