Les 4 et 5 décembre se tiendra dans les locaux de Sciences Po (Paris) le colloque "Prendre le politique au mot. Appropriations, réécritures et détournements stratégiques de la littérature contemporaine", organisé par Justine Brisson, Ombline Damy, Gabrielle Jourde et Arnaud Miranda. Il sera l'occasion d'analyser la façon dont la littérature d’expression française s’empare du politique en rejouant ses lexiques, ses formes et ses modes de subjectivation. L'événement proposera plusieurs formats : panels de chercheuses et chercheurs ; table ronde consacrée aux renouvellements, ces vingt-cinq dernières années, du rapport entre littérature et politique (avec Justine Huppe, Judith Sarfati Lanter et Raphaëlle Guidée) ; dialogues avec des écrivaines et écrivains (Chloé Delaume, Phoebe Hadjimarkos-Clarke, Mathieu Larnaudie) ; et exposition de posters académiques réalisés par de jeunes chercheuses et chercheurs.