Christophe rencontre William dans ses jeunes années. Celui-ci n'est encore qu'un étudiant sage et ambitieux. Entre eux se noue une relation de dix-huit mois. Au fil des week-ends, du sexe et des lectures qu'ils partagent, les deux garçons développent des rapports de fascination, voire de domination et parfois de culpabilité. Christophe subit l'influence de son pygmalion, avant de s'en émanciper. Après leur séparation, il assiste de loin à la métamorphose radicale de William en Guillaume Dustan – le "poète maudit" aux romans crus et sulfureux. Christophe Beaux publie Un tombeau pour Dustan (R. Laffont), en confiant sa part de vérité sur un premier amour fondateur, en ranimant aussi avec intensité un Paris vibrant, où les homos étaient bercés par les nuits techno, et décimés par la maladie. Fabula vous invite à lire quelques pages de l'ouvrage…