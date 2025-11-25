Les saisons du XIXe siècle

Le siècle de l’histoire qu’est le XIXe siècle a-t-il compté avec les saisons ? Comme la France reste alors plus qu’à demi paysanne et que, passée la césure révolutionnaire, le calendrier grégorien rythme de nouveau le temps, la ronde des saisons continue d’y tourner, branchée sur les rythmes astronomiques, météorologiques, agricoles et religieux. La quinzième livraison du Magasin du XIXe siècle (Champ Vallon) vient éclairer les divisions du temps dans un âge où celui-ci commence à se scinder, entre temps campagnard et temps provincial d’une part, temps urbain de l’autre. Aux uns, le rythme immémorial du labeur champêtre, serf de la météorologie, aux autres les saisons éphémères de la mode et le nomadisme d’été puis d’hiver qu’entraine "l’avènement des loisirs", tandis que calorifères et serres urbaines invitent déjà à conclure : "Il n’y a plus de saisons".